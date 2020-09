Dove vedere Benevento-Inter in tv e streaming

Il Benevento ospita l'Inter nel recupero della 1ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Pippo Inzaghi sfida l' di Antonio Conte nel recupero della 1ª giornata di . I sanniti hanno vinto al loro debutto in campionato, superando 3-2 la Sampdoria in trasferta, successo anche per i nerazzurri, che pur faticando non poco, hanno battuto in rimonta per 4-2 in casa l'ostica Fiorentina.

L'unico precedente in Serie A fra le due formazioni giocato in casa dei campani il 1° ottobre 2017 ha visto la vittoria dei milanesi, guidati all'epoca da Luciano Spalletti, per 2-1. A segno il croato Brozovic con una doppietta e Marco D'Alessandro nel finale per la squadra giallorossa.

Luca Caldirola, il difensore del Benevento ed ex dei nerazzurri, con cui ha esordito in senza mai giocare in campionato, è al momento fra i giocatori in vetta alla classifica marcatori del torneo con una doppietta all'esordio nel massimo campionato.

Per Benevento e Inter la sfida del Vigorito sarà il secondo impegno di una settimana particolarmente intensa: nella 3ª giornata i sanniti affronteranno poi in casa il domenica 4 ottobre, mentre, sempre domenica, i milanesi saranno impegnati all'Olimpico di nel big match cotnro la .

QUANDO SI GIOCA BENEVENTO-INTER

Benevento-Inter si giocherà la sera di mercoledì 30 settembre alle ore 18.30 nella cornice dello Stadio Ciro Vigorito di Benevento.

DOVE VEDERE BENEVENTO-INTER IN TV E STREAMING

Il recupero della 1ª giornata di Serie A, Benevento-Inter, sarà trasmesso in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Gentile, che sarà affiancato da Ferdinando Orsi al commento tecnico.

La partita sarà visibile anche in diretta . Gli abbonati Sky potranno vederla, mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, sia su pc e notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android, nel secondo basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Una seconda possibilità per vedere in diretta streaming la partita è costituita inoltre da Now Tv: il servizio live e on demand della tv satellitare, acquistando uno dei pacchetti proposti, offre infatti, fra i vari eventi sportivi, anche la visione delle partite della Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO-INTER

Pippo Inzaghi potrebbe confermare l'ossatura della squadra che ha battuto la a Genova, con qualche variazione nel reparto offensivo. Nel tridente dei sanniti, infatti, Marco Sau potrebbe rilevare dal 1' Caprari, così come Lapadula potrebbe prendere il posto di Moncini. Possibile conferma, invece per Roberto Insigne come esterno alto a destra. In mediana Schiattarella dovrebbe agire da playmaker, con Ionita e Dabo mezzali ai suoi lati. Davanti al portiere Montipò, al centro della difesa il polacco Glik affiancherà Caldirola, mentre Letizia e Foulon saranno i due terzini.

Conte potrebbe affidarsi dal 1' a centrocampo ad Arturo Vidal, che ha debuttato in nerazzurro a gara in corso contro la . Il cileno rileverebbe nello scacchiere tattico del tecnico salentino Eriksen, agendo da mezzala sinistra, con la conferma di Brozovic in regia e Barella in posizione di mezzala destra. Sulle due fasce Hakimi a destra e Young favorito su Kolarov a sinistra. Dietro dovrebbe registrarsi il ritorno in campo dopo l'infortunio dell'olandese De Vrij, che potrebbe essere affiancato da Skriniar e Bastoni. Fra i pali capitan Handanovic.

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Lapadula, Sau.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; R. Lukaku, Lautaro Martínez.