DIRETTA: Benevento-Inter LIVE! Prepartita e formazioni

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO-INTER

Pippo Inzaghi potrebbe proporre alcune variazioni rispetto all'undici di partenza che ha superato in rimonta la al Ferraris. In attacco Moncini dovrebbe giocare ancora da centravanti, con alle sue spalle il possibile inserimento di Sau al posto di Caprari in coppia con Roberto Insigne. A centrocampo Hetemaj si candida come mezzala sinista al posto di Dabo, con Schiattarella confermato in regia e Ionita mezzala destra. Fra i pali ci sarà Montipò, davanti a lui una difesa a quattro con Maggio e Letizia terzini e Glik e Caldirola a formare la coppia centrale.

Conte darà vita a un discreto turnover visti i tre impegni in una settimana. Davanti Alexis Sánchez potrebbe far rifiatare Lautaro Martínez. Sulle due fasce a destra agirà Hakimi e a sinistra Young. A centrocampo possibile turno di riposo per Barella, con Sensi dietro le due punte e Gagliardini e Vidal mezzali. In difesa Kolarov può spuntarla su Bastoni per completare la difesa a tre con Skriniar e De Vrij. Fra i pali, infine, agirà capitan Handanovic.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; R. Insigne, Sau; Moncini.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Sensi; R. Lukaku, Sánchez.