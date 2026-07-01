Belgio vs Senegal è trasmessa in diretta in Italia. Di seguito trovi i canali TV e le opzioni di live streaming disponibili per seguire la partita.

Come vedere Belgio-Senegal con una VPN

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Belgio-Senegal: data e orario

Il Seattle Stadium ospita un ottavo di finale del Mondiale 2026 tra il Belgio e il Senegal, due squadre che hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta dopo percorsi tutt'altro che lineari nel girone.

I Diavoli Rossi hanno chiuso al primo posto nel Girone G, ma non senza soffrire. Dopo due pareggi nelle prime due partite, Rudi Garcia ha ottenuto la vittoria decisiva battendo la Nuova Zelanda 5-1 nella terza giornata. Leandro Trossard ha aperto le marcature con una doppietta, mentre Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku hanno risposto alle critiche con prestazioni da protagonisti. Garcia ha difeso apertamente i suoi veterani, definendo ingiusto il fuoco di fila ricevuto prima del torneo.

Il Senegal ha vissuto un cammino ancora più tortuoso. Sconfitti dalla Francia e dalla Norvegia nelle prime due uscite, i Leoni di Teranga si sono qualificati come migliore terza del Girone I grazie a un netto 5-0 contro l'Iraq all'ultima giornata. Papa Gueye, attaccante del Villarreal, ha firmato una doppietta subentrando dalla panchina, mentre Sadio Mané non ha trovato il gol in quella partita. Il tecnico Pape Thiaw deve però fare i conti con l'assenza del portiere titolare Edouard Mendy, alle prese con una distorsione al ginocchio.

Le statistiche parlano chiaro sul potenziale offensivo di questa sfida. Cinque delle ultime sei partite del Senegal hanno prodotto più di 3,5 reti, e le partite dei Leoni di Teranga in questo Mondiale hanno generato complessivamente 14 gol nel girone, un dato superato solo dalla Norvegia.

Il Belgio resta favorito sulla carta, ma la velocità in transizione e la fisicità del Senegal rappresentano una minaccia concreta. Entrambe le squadre hanno dimostrato di poter segnare in abbondanza, e il pubblico di Seattle potrebbe assistere a una serata ricca di emozioni.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Belgio vs Senegal in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Rudi Garcia non ha ancora comunicato la formazione ufficiale del Belgio per questo ottavo di finale, e al momento non risultano infortuni né squalifiche tra i Diavoli Rossi. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del fischio d'inizio.

Anche Pape Thiaw non ha ancora reso nota la probabile formazione del Senegal. Non si registrano squalifiche tra i Leoni di Teranga, ma l'assenza del portiere titolare Edouard Mendy per una distorsione al ginocchio resta la principale emergenza per il tecnico senegalese. Ulteriori notizie sulla squadra saranno aggiunte nelle prossime ore.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 16 E. Mendy

Stato di forma

Il Belgio ha ottenuto tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite. La vittoria più recente è arrivata contro la Nuova Zelanda per 5-1 il 27 giugno, con Trossard autore di una doppietta. In precedenza, i Diavoli Rossi avevano pareggiato 0-0 con l'Iran e 1-1 con l'Egitto nel Mondiale, e avevano battuto Tunisia 5-0 e Croazia 2-0 nelle amichevoli pre-torneo. Il Belgio ha segnato nove reti e ne ha subite tre in questo periodo.

Il Senegal ha vinto due delle ultime cinque partite, con una sconfitta e un pareggio. Il risultato più recente è la vittoria per 5-0 contro l'Iraq il 26 giugno. Prima di questa, i Leoni di Teranga avevano perso 3-2 contro la Norvegia e 3-1 contro la Francia nel Mondiale, oltre a un pareggio 0-0 con l'Arabia Saudita e una sconfitta 3-2 con gli USA nelle amichevoli. Complessivamente, il Senegal ha segnato dieci gol e ne ha subiti nove nelle ultime cinque gare.

Precedenti

Non sono disponibili dati su precedenti incontri tra Belgio e Senegal. La sfida di martedì al Seattle Stadium rappresenterà la prima sfida registrata tra le due nazionali.

Classifica





Nel Mondiale 2026, il Belgio ha chiuso al primo posto nel Girone G, mentre il Senegal si è qualificato come terzo classificato nel Girone I.





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