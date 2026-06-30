Il canale TV e le opzioni di diretta streaming per Belgio vs Senegal sono elencati di seguito. La partita è trasmessa su DAZN e in chiaro su Rai 1, con possibilità di seguirla anche in streaming su RaiPlay.

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Belgio-Senegal: data e orario

Il Belgio affronta il Senegal al Seattle Stadium nel sedicesimo di finale della Coppa del Mondo 2026, con entrambe le squadre che arrivano alla fase a eliminazione diretta dopo aver sofferto nella fase a gironi.

I Diavoli Rossi hanno chiuso al primo posto nel Girone G, ma il percorso non è stato privo di difficoltà. Dopo due pareggi nelle prime due gare, la squadra di Rudi Garcia ha trovato la svolta nell'ultima giornata con una vittoria netta per 5-1 sulla Nuova Zelanda. Leandro Trossard ha firmato una doppietta, mentre Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku hanno dimostrato di essere ancora protagonisti a questi livelli.

Garcia ha risposto con forza alle critiche rivolte ai suoi veterani dopo quella prestazione convincente. L'allenatore belga ha definito ingiuste le perplessità su De Bruyne, Lukaku e Trossard, sottolineando che i tre hanno risposto sul campo nel momento più importante.

Il Senegal, invece, ha superato il turno come migliore terza classificata del Girone I con soli tre punti. I Leoni della Teranga hanno battuto l'Iraq 5-0 nell'ultima giornata, dopo le sconfitte contro Francia e Norvegia. Pape Gueye è stato il grande protagonista di quella gara, con una doppietta dalla panchina. Sadio Mané, curiosamente, non ha segnato nessuno dei cinque gol.

Coach Pape Thiaw dovrà fare a meno del portiere titolare Edouard Mendy, fermato da una distorsione al ginocchio. Tra i pali ci sarà Mory Diaw, chiamato a una prova di carattere contro un attacco belga in forma.

Le statistiche raccontano una partita potenzialmente ricca di gol: cinque delle ultime sei gare del Senegal hanno prodotto almeno 4 reti, con i Leoni della Teranga che hanno segnato dieci dei loro ultimi dodici gol nella ripresa.

Per sapere dove seguire la sfida in diretta TV e in streaming, continua a leggere.

Formazioni

Rudi Garcia schiera un undici di partenza con Thibaut Courtois in porta, una difesa composta da Maxim De Cuyper, Arthur Theate, Timothy Castagne e Brandon Mechele, e un centrocampo con Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Leandro Trossard, Youri Tielemans e Hans Vanaken. Charles De Ketelaere agisce da prima punta. Non si registrano infortuni né squalifiche tra i Diavoli Rossi.

Pape Thiaw risponde con Mory Diaw tra i pali al posto dell'infortunato Edouard Mendy. La difesa è formata da Krepin Diatta, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhate e Ismail Jakobs. A centrocampo spazio a Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye e Habib Diarra, mentre il tridente offensivo è composto da Iliman Ndiaye, Sadio Mane e Ismaila Sarr. Nessun infortunio o squalifica segnalato per i Leoni della Teranga.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Belgio arriva a questa sfida con tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite. L'ultima gara ha visto i Diavoli Rossi travolgere la Nuova Zelanda 5-1, risultato che ha permesso loro di chiudere al primo posto nel Girone G. In precedenza, avevano pareggiato 0-0 con l'Iran e 1-1 con l'Egitto nel Mondiale. Nelle amichevoli pre-torneo, avevano battuto la Tunisia 5-0 e la Croazia 2-0. In cinque partite, il Belgio ha segnato tredici gol e ne ha subiti tre.

Il Senegal presenta un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è stato il 5-0 rifilato all'Iraq il 26 giugno, una prestazione netta che ha garantito la qualificazione. Prima di quella vittoria, i Leoni della Teranga avevano perso 3-2 contro la Norvegia e 3-1 contro la Francia nel girone. In amichevole, avevano pareggiato 0-0 con l'Arabia Saudita e perso 3-2 con gli USA. Nelle cinque partite, il Senegal ha segnato dodici gol e ne ha incassati undici.

Precedenti

Classifica





Il Belgio ha chiuso al primo posto nel Girone G, mentre il Senegal si è classificata terza nel Girone I.





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