Dove vedere PSG-Bayern Monaco in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Una finale anticipata, ma pur sempre una semifinale. D'andata. A Parigi il PSG di Luis Enrique, Campione in carica della Champions League, ospita il Bayern Monaco, che più di tutte ha dimostrato di essere la favorita per la vittoria finale del torneo.

Dopo aver eliminato rispettivamente Liverpool e Real Madrid, ovvero altre due big assolute, PSG e Bayern Monaco si sfidano nella gara d'andata, in attesa che la qualificata alla finalissima venga decida all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Le due squadre si sono tra l'altro affrontate recentemente, in particolare nella fase campionato di questa stessa Champions League, quando il Bayern ha avuto la meglio sul PSG a novembre 2025 (2-1). Pochi mesi prima il team di Kompany e quello di Luis Enrique si sono sfidate anche nei quarti del Mondiale per Club, con i parigini vincitori per 2-0.

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