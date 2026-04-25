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Dove vedere PSG-Bayern Monaco in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Paris Saint-Germain vs Bayern Monaco
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Semifinali di Champions, si parte. Una finale anticipata tra PSG e Bayern Monaco, che si affrontano nell'andata della fase che porterà alla finalissima 2026.

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Una finale anticipata, ma pur sempre una semifinale. D'andata. A Parigi il PSG di Luis Enrique, Campione in carica della Champions League, ospita il Bayern Monaco, che più di tutte ha dimostrato di essere la favorita per la vittoria finale del torneo. 

Dopo aver eliminato rispettivamente Liverpool e Real Madrid, ovvero altre due big assolute, PSG e Bayern Monaco si sfidano nella gara d'andata, in attesa che la qualificata alla finalissima venga decida all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Le due squadre si sono tra l'altro affrontate recentemente, in particolare nella fase campionato di questa stessa Champions League, quando il Bayern ha avuto la meglio sul PSG a novembre 2025 (2-1). Pochi mesi prima il team di Kompany e quello di Luis Enrique si sono sfidate anche nei quarti del Mondiale per Club, con i parigini vincitori per 2-0.

Come guardare PSG-Bayern in diretta? Canale TV e streaming

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PSG-Bayern Monaco si può vedere in diretta tv esclusiva su Sky, Sky Go o NOW.

Per vedere il Derby spagnolo live via tv (Sky, NOW), app (NOW, Sky Go) o sito ufficiale (NOW) basta accedere ai canali 201, 213 e 251, ovvero Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport.

Il match tra Paris e Bayern non è disponibile gratis e in chiaro.

Come guardarla all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come PSG-Bayern Monaco con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

PSG-Bayern: ora di inizio

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Champions League - Fase finali
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Notizie su PSG, Bayern e probabili formazioni

Probabili formazioni Paris Saint-Germain - Bayern Monaco

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • Luis Enrique

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • V. Kompany

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembelé, KvaratskheliaBAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane

Forma di Atletico Madrid e Barcellona

PSG
-Forma

Goal segnato (subito)
11/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

FCB
-Forma

Goal segnato (subito)
17/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Precedenti tra Atletico e Barcellona

PSG

Ultime 5 partite

FCB

1

Vittoria

0

Pareggi

4

Vittorie

3

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5
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