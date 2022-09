Bavaresi e catalani si sfidano per la vetta del girone nella seconda giornata di Champions League. Dove vedere l'incontro in tv e streaming.

Dopo solo una partita giocata, Bayern Monaco e Barcellona si sfidano per la vetta del girone C di Champions League.

Entrambe le squadre hanno ottenuto un successo nelle rispettive partite d'esordio nella competizione: il Bayern ha espugnato San Siro contro l'Inter per 2-0, mentre il Barcellona ha vinto nettamente per 5-1 contro il Viktoria Plzen.

L'ultimo precedente tra le due squadre risale alla Champions League 2019/2020, quando le due formazioni si sfidarono in gara secca nei quarti di finale.

A vincere fu il Bayern, che si impose con un parziale rimasto impresso nella memoria di tutti gli appassionati di calcio.

I catalani furono infatti travolti per 8-2, in una gara senza storia e che sancì la fine di un ciclo per il Barcellona.

QUANDO SI GIOCA BAYERN-BARCELLONA

L'incontro tra bavaresi e catalani si disputerà martedì 13 settembre 2022 alle ore 21 presso l'Allianz Arena di Monaco.

DOVE VEDERE BAYERN MONACO-BARCELLONA IN TV E STREAMING

La partita di Champions League sarà trasmessa in esclusiva da Sky. Per vederla in tv bisognerà dunque disporre di un abbonamento attivo ai canali sportivi e sintonizzarsi sui canali Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (numero 253).

In alternativa, la sfida può essere seguita in streaming tramite SKy Go, app del broadcaster disponibile tanto da dispositivo fisso quanto da dispositivo mobile come smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky non ha ancora reso noti i nomi della coppia di telecronisti che commenteranno l'incontro.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO-BARCELLONA

BAYERN MONACO (4-2-2-2): Neuer; Pavard, de Ligt, L. Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Müller, Coman; Gnabry, Mané. All. Nagelsmann

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Kounde, Alba; Kessie, De Jong, Pedri; Dembele, Lewandowski, Fati. All. Xavi