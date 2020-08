Dove vedere Barcellona-Napoli in tv e streaming

Il Barcellona sfida il Napoli nel ritorno degli ottavi di Champions League: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Quique Setién ospita il di Gennaro Gattuso nel ritorno degli ottavi di finale di , dopo l'1-1 maturato nella gara d'andata allo Stadio San Paolo. La squadra che avrà la meglio affronterà poi la vincente del confronto fra e nei quarti di finale del torneo.

I catalani si sono qualificati dominando il Gruppo F con 14 punti, 4 in più del , i partenopei, invece, hanno ottenuto il pass per la fase ad eliminazione diretta piazzandosi al 2° posto nel Gruppo E con 12 punti, uno in meno del .

Il Barcellona è imbattuto in casa nelle competizioni UEFA da ben 35 partite (31 vittorie e 4 pareggi). La striscia positiva è iniziata nel settembre del 2013. L'ampio successo per 5-1 sull'Olympique nel ritorno degli ottavi della scorsa stagione ha permesso ai catalani di battere il precedente record della competizione di 29 gare senza sconfitte, stabilito dal tra il marzo 1998 e l'aprile 2002.

Altre squadre

Quella del Camp Nou sarà soltanto la seconda gara fra le due formazioni nelle Competizioni UEFA dopo il pari per 1-1 nella sfida di andata. I blaugrana hanno tuttavia affrontato per 26 volte delle squadre italiane in casa in competizioni UEFA, con un bilancio di 18 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte. È in particolare da 15 gare (12 successi e 3 pareggi) che i catalani sono imbattuti fra le mura amiche contro formazioni della . L'ultimo k.o. è stato quello rimediato dalla nel ritorno dei quarti di finale 2002/03.

L'uruguayano Luis Suarez è il miglior marcatore del Barcellona in questa Champions League con 3 goal all'attivo, mentre Dries Mertens è il bomber del Napoli nel torneo con 6 centri stagionali.

QUANDO SI GIOCA BARCELLONA-NAPOLI

Barcellona-Napoli si giocherà la sera di sabato 8 luglio 2020, a porte chiuse, nella cornice dello Stadio Camp Nou di Barcellona. La sfida, che sarà la 2ª fra le due formazioni in competizioni UEFA dopo la gara di andata giocata al San Paolo, avrà inizio alle ore 21.00.

DOVE VEDERE BARCELLONA-NAPOLI IN TV E STREAMING

La sfida di ritorno Barcellona-Napoli sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset su Canale 5. La partita sarà inoltre visibile su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Per chi preferisse vedere la gara in diretta , il match del Camp Nou sarà visibile per tutti in chiaro su Mediaset Play, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook, scaricando la app, presente anche sul decoder Sky Q, o collegandosi con sito ufficiale della piattaforma. Gli abbonati Sky potranno inoltre seguire la partita attraverso Sky Go.

La partita Barcellona-Napoli, come tutte le gare della Champions League 2019/20, sarà visibile infine anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che acquistando uno dei pacchetti proposti, offre la visione di molti eventi sportivi trasmessi dalla tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-NAPOLI

Secondo quanto filtra dalla , Quique Setién avrebbe già deciso l'undici anti-Napoli. Davanti dovrebbe esserci il ritorno del recuperato Griezmann accanto a Messi e Luis Suarez. A centrocampo, con Busquets e Vidal out per squalifica, De Jong dovrebbe agire da playmaker, con Sergi Roberto e Rakitic mezzali ai suoi lati. Davanti a Ter Stegen, infine, difesa blindata, con Piqué e il recuperato Lenglet a comporre la coppia centrale e Semedo e Jordi Alba come esterni bassi.

Gattuso tiene vivo il ballottaggio fra Meret e Ospina fra i pali, con quest'ultimo che potrebbe spuntarla. In difesa altro ballottaggio nel ruolo di centrale fra Maksimovic e Manolas per chi affiancherà Koulibaly, mentre i terzini saranno Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Demme potrebbe essere preferito a Lobotka in cabina di regia, mentre Fabian Ruiz e Zielinski potrebbero agire da mezzali. In attacco prende quota il 'tridente storico': se Insigne dovesse recuperare dall'infiammazione all'adduttore rimediata con la Lazio, potrebbe partire dal 1' anche al Camp Nou, con accanto Callejón e Mertens come partner.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, F. De Jong, Rakitic; Messi, L. Suarez, Griezmann.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejón, Mertens, Insigne.