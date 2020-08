DIRETTA: Barcellona-Napoli LIVE! Prepartita e formazioni

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-NAPOLI

Quique Setién non avrà disponibili i due squalificati Busquets e Arturo Vidal. A centrocampo spazio a Rakitic, che dovrebbe agire da mezzala sinistra, con De Jong playmaker e Sergi Roberto mezzala destra. Tutto definito in difesa, con Semedo e Jordi Alba terzini e in mezzo la coppia Piqué-Lenglet davanti a Ter Stegen. In attacco ci sarà dal 1' il recuperato Griezmann, che affiancherà Messi e Luis Suarez.

Gattuso recupera Insigne dopo il problema muscolare accusato contro la in campionato. Il giocatore di Frattamaggiore è stato regolarmente convocato e potrebbe partire dal 1', se non dovesse farcela è pronto comunque Elmas, che potrebbe spuntarla su Lozano. Callejón e Mertens completeranno il tridente offensivo. A centrocampo Demme è in vantaggio su Lobotka come regista, e sono pochi i dubbi sulla presenza al suo fianco di Fabian Ruiz e Zielinski. Fra i pali Ospina è favorito su Meret. In difesa Manolas e Maksimovic si contendono una maglia accanto a Koulibaly, e Di Lorenzo e Mario Rui agiranno da esterni bassi.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, F. De Jong, Rakitic; Messi, L. Suarez, Griezmann.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejón, Mertens, Insigne.