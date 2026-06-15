Coppa del Mondo - Mondiali - Girone J San Francisco Bay Area Stadium

Austria vs Giordania è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi il canale e il link per seguire la partita in streaming.

Come vedere Austria-Giordania con una VPN

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Austria-Giordania: data e orario

Austria e Giordania aprono la loro avventura al Mondiale 2026 al San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara, California, in una sfida valida per il Gruppo J della Coppa del Mondo.

Per Ralf Rangnick e i suoi, si tratta di un ritorno tanto atteso: l'Austria torna al Mondiale dopo 28 anni di assenza, e lo fa con una squadra costruita attorno a un'identità tattica precisa, aggressiva e ad alta intensità. Il tecnico ha prolungato il suo contratto con la federazione austriaca, chiudendo definitivamente la porta alle voci di mercato che lo avvicinavano al Milan.

Dall'altra parte, la Giordania scrive la storia: questa è la prima apparizione della nazionale dei Cavalieri Leali alla fase finale di un Mondiale. Jamal Sellami ha forgiato un gruppo compatto, difficile da affrontare, capace di sfruttare le transizioni veloci con il talento di Musa Al-Taamari come arma principale.

Nel Gruppo J figurano anche Argentina e Algeria, il che rende ogni punto prezioso fin dalla prima giornata. Né l'Austria né la Giordania possono permettersi un passo falso in apertura.

L'Austria arriva a Santa Clara in forma solida, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. La Giordania, invece, ha perso tre delle ultime cinque partite, inclusa una sconfitta per 2-0 contro la Colombia appena una settimana prima del debutto mondiale.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Austria vs Giordania in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Ralf Rangnick schiera l'Austria con Alexander Schlager in porta. La difesa è composta da Philipp Lienhart, David Alaba e Stefan Posch, con Konrad Laimer e Romano Schmid sulle fasce. In mezzo al campo agiscono Marcel Sabitzer e Nicolas Seiwald, mentre Xaver Schlager completa il centrocampo. Michael Gregoritsch e Marko Arnautovic guidano l'attacco. Non risultano infortuni né squalifiche nel gruppo austriaco.

Jamal Sellami risponde con Yazeed Abulaila tra i pali per la Giordania. La linea difensiva è formata da Saleem Obaid, Yazan Abu Al-Arab e Abdallah Nasib, con Nizar Al-Rashdan e Mohannad Abu Taha larghi. Ehsan Haddad, Noor Al-Rawabdeh e Ali Iyad Olwan occupano la zona centrale, mentre Odeh Fakhouri e Mousa Tamari completano lo schieramento offensivo. Anche per i Cavalieri Leali non si registrano indisponibili al momento.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Austria presenta un bilancio di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite disputate. La vittoria più recente è arrivata il 1° giugno 2026, con un 1-0 contro la Tunisia in amichevole. Il risultato più convincente del lotto è stato il 5-1 rifilato al Ghana a marzo. L'unico punto perso risale al pareggio 1-1 contro la Bosnia ed Erzegovina nelle qualificazioni mondiali UEFA a novembre 2025. In cinque partite, Das Team ha segnato nove reti e ne ha subite tre.

La Giordania, al contrario, ha totalizzato zero vittorie nelle ultime cinque uscite: tre sconfitte e due pareggi. La partita più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro la Colombia il 7 giugno 2026. La Svizzera ha inflitto loro un pesante 4-1 a fine maggio. I due pareggi per 2-2 contro Nigeria e Costa Rica a marzo rappresentano i risultati migliori del periodo. Complessivamente, la Giordania ha subito undici gol e ne ha segnati sette nelle ultime cinque gare.

Precedenti

Classifica





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