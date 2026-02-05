Dove vedere Audace Cerignola-Salernitana in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Anticipo al venerdì per Audace Cerignola e Salernitana, di fronte nella giornata numero 25 di Serie C.
Per l’allenatore granata Raffaele sarà un ritorno al passato: l’anno scorso fece grande il Cerignola, ora torna da avversario.
Salernitana, però, nettamente attardata rispetto alla vetta: Capomaggio è compagni sono terzi a -8 dal Benevento capolista. L’Audace, invece, è ottava, in piena zona playoff, a quota 35 punti.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Audace Cerignola-Salernitana in diretta? Canale TV e diretta streaming
Audace Cerignola-Salernitana verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 251.
Sarà possibile seguire Audace Cerignola-Salernitana anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Audace Cerignola-Salernitana: ora di inizio
La gara fra Audace Cerignola e Salernitana, valida per la giornata numero 25 del campionato di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà venerdì 6 febbraio, allo stadio Monterisi, con fischio d’inizio ore 20:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Audace Cerignola
AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Todisco, Martinelli, Ligi; Russo, Paolucci, Cretella, Vitale, Parlato; Gambale, D’Orazio. All. Maiuri.
Probabile formazione Salernitana
SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Berra, Golemic, Matino; Quirini, Gyabuaa, Capomaggio, Carriero; Ferraris, Achik, Lescano. All. Raffaele.
Forma
Salernitana reduce da 4 punti nelle ultime 2 gare: il pari col Giugliano e la vittoria sul campo del Sorrento. Per il Cerignola, invece, tre vittorie e due pari nelle ultime cinque uscite.
Partite tra le due squadre
Classifica
Salernitana terza in classifica a quota 46 punti, -8 dalla vetta occupata dal Benevento. L'Audace Cerignola, invece, è ottavo a quota 35.