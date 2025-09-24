Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoSalernitana
2 - 3
FIN
team-logoAudace Cerignola
A. Ferraris 10'M. Tascone 55'
M. Emmausso 71', 89'L. Cuppone 90' + 6'
(INT 1-0) (FIN 2-3)

Salernitana vs Audace CerignolaRisultati e statistiche,