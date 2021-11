Ha messo in cascina un solo punto nelle prime quattro partite disputate, il Milan tuttavia torna protagonista in Champions League sapendo di avere ancora una piccola chance di qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta della massima competizione continentale. I giochi nel Gruppo B non sono ancora chiusi, ma per proseguire il loro cammino europeo i rossoneri dovranno vincere la prossima partita e poi sperare in una serie di combinazioni. Il prossimo avversario da superare intanto non sarà di quelli comodi: di fronte ci sarà l’Atletico Madrid di Simeone.

Anche i Colchoneros non hanno fatto sin qui bene nel torneo e sono alla ricerca di quei punti che possano consentire loro di tornare a scalare la classifica. Nelle prime quattro uscite, gli iberici hanno totalizzato una vittoria (proprio con il Milan per 2-1 all’andata), un pareggio e due sconfitte, ovvero un ruolino di marcia che al momento li relega al terzo posto nel girone.

Il Milan è ancora invece ovviamente a caccia della sua prima affermazione nel torneo, visto che ha inanellato tre sconfitte consecutive, seguite poi dal pareggio interno ottenuto lo scorso 3 novembre contro il Porto.

Qualora il Milan dovesse riuscire a qualificarsi agli ottavi di finale di questa edizione della Champions League, diventerebbe solo la terza squadra capace di superare la fase a gironi dopo non aver racimolato punti nelle prime tre partite.

A disposizione c’è un unico posto ancora disponibile che vale un pass per gli ottavi, visto che il Liverpool è già certo del primo posto nel gruppo.

QUANDO SI GIOCA ATLETICO MADRID-MILAN

Atletico Madrid-Milan, sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League, si giocherà mercoledì 24 novembre 2021 al Wanda Metropolitano, ovvero l’impianto che ospita le gare interne dei Colchoneros. Il calcio d’inizio del match è stato programmato alle ore 21,00.

DOVE VEDERE ATLETICO MADRID-MILAN IN TV E STREAMING

La gara che vedrà opposte Atletico Madrid e Milan sarà trasmessa da Amazon Prime Video, ovvero la piattaforma che si è garantita i diritti della miglior partita in programma nel mercoledì di Champions.

La sfida sarà quindi visibile attraverso le smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick, o il alternativa ad una console PS3, PS4, Xbox One.

Coloro che sono abbonati sia a Sky che a Prime Video, potranno inoltre seguire la gara del Wanda Metropolitano attraverso l’app presente su SkyQ.

Milan-Porto sarà anche ovviamente trasmessa in streaming e quindi visibili su su dispositivi mobili come tablet e smartphone utilizzando l’app di Prime Video, o ancora su pc e notebook semplicemente accedendo al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Sandro Piccinini a raccontare Atletico Madrid-Milan per Amazon Prime Video. Al suo fianco, per il commento tecnico, ci sarà Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID-MILAN

Diego Simeone dovrà rinunciare ad alcuni uomini importanti, Joao Felix su tutti. Nel suo 3-4-2-1 non ci sarà nemmeno Trippier che a destra dovrebbe essere sostituito da Vrsaljko, che andrebbe a completare con Koke, De Paul e Carrasco la linea di centrocampo. Il tecnico argentino ritrova invece Griezmann al quale è stata ridotta la squalifica. L’asso transalpino agirà con Correa a supporto di Suarez.

Consueto 4-2-3-1 per Stefano Pioli che nel cuore della difesa potrebbe recuperare Tomori. Il centrale inglese, assente contro la Fiorentina per un problema all’anca, dovrebbe stingere i denti ma se non dovesse farcela toccherà a Romagnoli. Tonali e Kessié verso due maglie in mediana, mentre in attacco potrebbe esserci Ibrahimovic dal 1’ supportato da Saelemaekers, Brahim Diaz e Krunic. In dubbio Rafael Leao, uscito per crampi a Firenze.

ATLETICO MADRID (3-4-2-1): Oblak; Savic, Hermoso, Giménez; Vrsaljko, Koke, De Paul, Carrasco; Griezmann, Correa; Suarez.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic.