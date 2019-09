Dove vedere Atletico Madrid-Juventus in tv e streaming

Atletico Madrid-Juventus apre la stagione di Champions League dei bianconeri: tutte le informazione su dove seguire il match in tv e streaming.

Torna la ed è subito grande sfida per la che affronterà l' di Simeone in quella che ormai è una classica del calcio europeo.

E' ancora fresco il ricordo dell'incredibile rimonta firmata Cristiano Ronaldo negli ottavi di finale della scorsa Champions, quando la Juventus rimontò l'Atletico a dopo aver perso 2-0 a Madrid.

Bianconeri e colchoneros si sono affrontati anche in estate nel corso della International Champions Cup e in quell'occasione sono stati gli spagnoli a trionfare con le reti di Lemar e Joao Felix.

Ed è proprio Joao Felix uno dei protagonisti più attesi in quella che sarà una sfida nella sfida contro Cristiano Ronaldo, il suo modello e punto di riferimento specialmente in nazionale dove CR7 si prepara a passargli il testimone di leader e trascinatore.

Atletico Madrid-Juventus rischia di essere subito decisiva per quanto riguarda la corsa al primo posto nel girone, che comprende anche e Mosca.

QUANDO SI GIOCA ATLETICO MADRID-JUVENTUS

Atletico Madrid-Juventus è in programma mercoledì 18 settembre alle ore 21.00 allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid. Sempre alle 21 si giocherà anche l'altra partita del girone, Bayer Leverkusen- .

DOVE VEDERE ATLETICO MADRID-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Non sarà disponibile la diretta in chiaro su Mediaset di Atletico Madrid-Juventus. La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Football e Sky Sport (252). Per gli abbonati Sky è possibile seguire la partita anche in tramite il servizio Sky Go, disponibile scaricando l'app su pc, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID-JUVENTUS

Simeone schiererà il consueto 4-4-2 con Diego Costa e Joao Felix a comporre il tandem offensivo. Panchina iniziale per l'ex Morata e per Correa, pronti ad entrare a gara in corso. A centrocampo va verso una maglia da titolare Partey, con Koke che si sposta sulla fascia destra. Dall'altra parte ci sarà Lemar, mentre in difesa le corsie saranno presiedute da Lodi e Trippier. Pochi dubbi al centro dove l'ex viola Savic affiancherà Gimenez.

Tante assenze nella Juventus, che oltre a Douglas Costa, De Sciglio e Chiellini rischia di dover rinunciare anche a Pjanic, perlomeno dall'inizio. Al suo posto è pronto Bentancur in un centrocampo con Matuidi e Khedira. In attacco sicuri di un posto Cristiano Ronaldo e il recuperato Higuain, mentre Cuadrado è in ballottaggio con Bernardeschi per completare il tridente. Ancora panchina in vista per Dybala.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, Saul, Thomas, Lemar; Joao Felix, Diego Costa.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Higuain, Cristiano Ronaldo.