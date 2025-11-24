L'Inter di Cristian Chivu vuole continuare la sua corsa in Champions League dove ha vinto tutte le prime quattro partite della fase campionato.

Stavolta però l'ostacolo si chiama Atletico Madrid, da affrontare in trasferta.

La squadra allenata dall'ex Simeone ha raccolto sei punti, frutto di due vittorie ed altrettante sconfitte nella massima competizione europea.

Dove vedere Atletico Madrid vs Inter in diretta: canale tv e streaming

Atletico Madrid-Inter sarà visibile in diretta tv e streaming su Amazon Prime Video seguendo le seguenti indicazioni:

Chi racconterà Atletico Madrid-Inter:

Telecronista e seconda voce: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Atletico Madrid-Inter: data e orario del fischio d'inizio

Champions League - Champions League Riyadh Air Metropolitano

Chi trasmette Atletico Madrid-Inter in diretta TV e in streaming?

Prime Video

Clicca qui per la diretta del match

Atletico Madrid-Inter: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Atletico Madrid e Inter

L'Inter ha conquistato 12 punti su 12 a disposizione nelle prime quattro gare della League Phase di questa edizione della Champions League. I nerazzurri hanno battuto in trasferta Ajax ad Amsterdam e Union SG a Bruxelles, mentre in casa hanno superato Slavia Praga e Kairat Almaty. In campionato, però, sono reduci dalla sconfitta per 1-0 nel derby contro il Milan.

Due vittorie ed altrettante sconfitte invece per l'Atletico Madrid di Simeone che ha perso contro Liverpool ed Arsenal, ma ha battuto l'Union SG e travolto l'Eintracht Francoforte. In Liga i Colchoneros hanno appena battuto 1-0 il Getafe fuori casa.

