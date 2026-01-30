Goal.com
Matteo Occhiuto

Dove vedere Atalanta U23-Benevento in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Atalanta U23 e Benevento: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Big match nella domenica pomeriggio del girone C di Serie C. Al Comunale di Caravaggio, infatti, sfida fra Atalanta U23 e Benevento. Percorsi di classifica molto diversi per nerazzurri e giallorossi: i sanniti di Floro Flores sono primi a quota 51, in coabitazione con il Catania e vogliono la promozione diretta.

Per i nerazzurri, invece, l’imperativo è provare ad agganciare quella zona playoff oggi distante solamente tre lunghezze.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Atalanta U23-Benevento in diretta? Canale TV e diretta streaming

 Atalanta U23-Benevento verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Sarà possibile seguire Atalanta U23-Benevento anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Atalanta U23-Benevento: ora di inizio

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Atalanta U23

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara; Berto, Comi, Navarro; Bergonzi, Panada, Pounga, Ghislandi; Levak, Cassa; Vavassori. All. Bocchetti.

Probabili formazioni Benevento

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Romano, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita (C), Prisco; Lamesta, Tumminello, Simonetti; Salvemini. All. Floro Flores

Forma

Goal segnato (subito)
3/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Goal segnato (subito)
12/3
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

Ultima partita

0

Vittorie

0

Pareggi

1

Vittoria

0

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
0/1
Entrambe le squadre a segno
0/1

Classifica

Benevento capolista insieme al Catania alla vigilia del turno, a quota 51 punti. L'Atalanta, con 26, insegue la zona playoff.

