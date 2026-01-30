Dove vedere Atalanta U23-Benevento in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Big match nella domenica pomeriggio del girone C di Serie C. Al Comunale di Caravaggio, infatti, sfida fra Atalanta U23 e Benevento. Percorsi di classifica molto diversi per nerazzurri e giallorossi: i sanniti di Floro Flores sono primi a quota 51, in coabitazione con il Catania e vogliono la promozione diretta.
Per i nerazzurri, invece, l’imperativo è provare ad agganciare quella zona playoff oggi distante solamente tre lunghezze.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Atalanta U23-Benevento in diretta? Canale TV e diretta streamingAtalanta U23-Benevento verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.
Sarà possibile seguire Atalanta U23-Benevento anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Atalanta U23-Benevento: ora di inizio
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Atalanta U23
ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara; Berto, Comi, Navarro; Bergonzi, Panada, Pounga, Ghislandi; Levak, Cassa; Vavassori. All. Bocchetti.
Probabili formazioni Benevento
BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Romano, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita (C), Prisco; Lamesta, Tumminello, Simonetti; Salvemini. All. Floro Flores
Benevento capolista insieme al Catania alla vigilia del turno, a quota 51 punti. L'Atalanta, con 26, insegue la zona playoff.