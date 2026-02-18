Dove vedere Atalanta-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

L'Atalanta per riscattare Dortmund e proseguire la super rimonta verso la zona Europa, il Napoli per tenersi stretto il piazzamento Champions.

L'incrocio della ventiseiesima giornata di Serie A tra la Dea e gli azzurri si presenta in tono dimesso rispetto alle previsioni di inizio stagione, restando pur sempre però scintillante ed intrigante.

Se i ragazzi di Palladino - sconfitti dal Borussia nel Playoff continentale d'andata - stanno rimediando ad un avvio di campionato sbiadito, con l'arrivo del tecnico partenopeo al posto di Juric ad aver rivitalizzato Scamacca e soci, quelli di Conte - al netto delle deludenti eliminazioni da UCL e Coppa Italia - stanno lottando contro l'emergenza infortuni per garantirsi un posto nell'Europa dei grandi anche l'anno prossimo.

Di seguito tutto su Atalanta-Napoli, comprese le info riguardanti canale tv, formazioni e diretta streaming.

Come guardare Atalanta-Napoli in diretta? Canale TV e diretta streaming

Atalanta-Napoli: ora di inizio

Serie A - Serie A New Balance Arena

Atalanta-Napoli si gioca domenica 22 febbraio 2026, alle ore 15, alla New Balance Arena di Bergamo.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Atalanta - Napoli Probabile formazione Panchina Allenatore R. Palladino Probabile formazione Panchina Allenatore A. Conte

Probabili formazioni Atalanta-Napoli

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Conte.

