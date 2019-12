Dove vedere Atalanta-Milan in tv e streaming

L'Atalanta sfida il Milan nel lunch match della 17ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Stefano Pioli sfida l' di Gian Piero Gasperini nel derby lombardo, lunch match della 17ª giornata di . Il Diavolo è 8° in classifica con e a quota 21 punti, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, la Dea occupa la 6ª posizione con 28 punti e un cammino di 8 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

Segui Atalanta-Milan in diretta streaming su DAZN

Sono 58 i precedenti in Serie A fra le due formazioni disputati in casa dei bergamaschi, con un bilancio che sorride ai rossoneri con 23 vittorie, 22 pareggi e 13 affermazioni dei nerazzurri. Il Milan arriva da 2 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate, l'Atalanta invece ha collezionato 2 sconfitte e 2 vittorie nelle ultime 4 gare giocate in campionato.

Theo Hernández, che non sarà della gara perché squalificato, e Krzysztof Piatek, sono i migliori marcatori rossoneri con 4 goal, mentre Luis Muriel è il bomber dei nerazzurri con un bottino di 9 reti realizzate. Il centravanti polacco del Milan fra le squadra di Serie A affrontate più di una volta ha nell'Atalanta quella con cui vanta la migliore media-goal, avendo segnato contro la Dea finora in media una rete ogni 53 minuti.

QUANDO SI GIOCA ATALANTA-MILAN

Atalanta-Milan si giocherà la mattina di domenica 22 dicembre 2019 nella cornice del Gewiss Stadium di Bergamo. Il fischio d'inizio della gara è previsto per le ore 12.30.

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN IN TV E STREAMING

Il lunch match Atalanta-Milan sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN , e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart compatibili con l'applicazione e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo quale Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Atalanta-Milan sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Per gli utenti DAZN la gara sarà visibile in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app e in seguito avviandola e selezionando l'evento dal palinsesto, e su pc e notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-MILAN

Gasperini recupera il Papu Gomez, che partirà titolare in attacco assieme probabilmente ad Ilicic, favorito su Muriel, mentre Pasalic giostrerà sulla trequarti. A centrocampo sulle fasce Castagne potrebbe spuntarla su Hateboer a destra, ma non è da escludere un suo impiego sulla corsia mancina al posto di Gosens. De Roon e Freuler saranno invece i due interni. In difesa, davanti a Gollini, linea a tre composta da Toloi, Palomino e Djimsiti. Ancora indisponibile per infortunio Duvan Zapata, il cui rientro ormai è slittato a gennaio.

Pioli dovrà far fronte alle assenze per squalifica di Theo Hernández sulla corsia mancina e di Paquetá a centrocampo, entrambi squalificati. Al posto dello spagnolo in difesa ci sarà spazio per lo svizzero Ricardo Rodríguez, che si rivedrà dal 1', mentre da mezzala sinistra agira ancora Bonaventura. A completare la mediana rossonera Bennacer in cabina di regia e l'ivoriano Kessié come mezzala destra. In attacco il tridente dovrebbe essere quello classico, con Suso e Calhanoglu esterni offensivi e il polacco Piatek nel ruolo di centravanti.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Gomez

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu