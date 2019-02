Dove vedere Atalanta-Milan in tv e streaming

L'Atalanta sfida il Milan all'Atleti Azzurri d'Italia nella 24ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming.

L'anticipo serale del sabato della 24ª giornata di Serie A mette di fronte nel derby lombardo l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Milan di Gennaro Gattuso, in uno scontro diretto per la zona Champions League. I bergamaschi sono al momento quinti assieme a Lazio e Roma con 38 punti, e hanno una lunghezza di svantaggio dai rivali, quarti con 39 punti.

Segui live e in esclusiva Atalanta-Milan su DAZN

Sono Duvan Zapata e Krzysztof Piatek gli uomini più attesi della sfida. Se il colombiano con 16 goal in 23 presenze è il miglior realizzatore della Dea, il polacco ha già segnato 2 goal in 3 presenze dal suo approdo in rosonero. Per il Diavolo tuttavia il miglior realizzatore in campionato resta Gonzalo Higuain (6 goal in 15 gare), trasferitosi al Chelsea nel calciomercato invernale.

L'Atalanta viene da un pareggio e 2 successi consecutivi nelle ultime 3 giornate, il Milan invece ha fatto registrare 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 gare.

ATALANTA-MILAN DIRETTA TV E STREAMING

Sarà DAZN a trasmettere in diretta streaming in esclusiva il derby lombardo Atalanta-Milan. Il match sarà visibile su diversi dispositivi, fra cui smart tv compatibili, pc, tablet e smartphone, e attraverso decoder Sky Q o PlayStation 4.

L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, il che permetterà a tifosi e appassionati di potersi godere le emozioni della gara quando vorranno.

ATALANTA-MILAN DATA E ORA

Atalanta-Milan è in programma sabato 16 febbraio 2019 nella cornice dello Stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. Il fischio d'inizio del match è previsto per le 20.30.