Dove vedere Atalanta-Milan in tv e streaming

Atalanta e Milan si affrontano nel settimo turno di Serie A: le info su dove vedere il match in tv e streaming.

Messi alle spalle i relativi impegni di Champions League, Atalanta e Milan tornano a concentrarsi sul campionato e lo fanno sapendo che si affronteranno in uno dei big match proposti dal settimo turno del campionato di Serie A.

Gli orobici arrivano a questo confronto dopo essere riusciti a fermare l’Inter a San Siro. Contro i campioni d’Italia è finita infatti 2-2 con Malinovskyi e Toloi che hanno risposto alla rete iniziale di Lautaro Martinez, prima che Dzeko segnasse al 71’ la rete che ha fissato in maniera definitiva il risultato. In Champions, invece, vittoria contro lo Young Boys conquistata grazie alla rete di Pessina nella ripresa. Per gli uomini di Gasperini sono 11 i punti sin qui messi in cascina nel torneo, frutto di tre vittorie, due pareggi ed una sconfitta.

Ancora meglio ha fatto il Milan che si presenta all’appuntamento da imbattuto e reduce da due successi consecutivi. I meneghini, nella loro ultima uscita in campionato, si sono imposti sul campo dello Spezia per 2-1 portando così il loro bottino di punti a 16 (cinque vittorie ed un pareggio).

In Champions League, nell'ultimo turno, rossoneri autori di un'ottima prova a San Siro contro l'Atletico Madrid, conclusa in maniera beffarda con una sconfitta, ma tra gli applausi dei tifosi per il coraggio e il carattere mostrati. L'Atalanta ha invece battuto per 1-0 lo Young Boys grazie a un goal di Pessina.

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero 121 tra le due squadre in Serie A. Il bilancio complessivo sorride al Milan in virtù delle 52 vittorie conseguite a fronte dei 43 pareggi e delle 25 affermazioni dell’Atalanta.

QUANDO SI GIOCA ATALANTA-MILAN

Atalanta-Milan, sfida valida per il settimo turno del campionato di Serie A, si disputerà domenica 3 ottobre 2021 al Gewiss Stadium di Bergamo. Calcio d’inizio programmato alle ore 20,45.

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN IN TV E STREAMING

La gara che vedrà protagoniste Atalanta e Milan verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Il match sarà quindi visibile su smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su qualunque tipologia di televisore collegandolo ad un TIMVISION BOX, ad una console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) o dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Essendo trasmessa da DAZN, Atalanta-Milan sarà ovviamente visibile in streaming mediante dispositivi come pc o notebook, o ancora smartphone e tablet. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, mentre nel secondo si potrà utilizzare l’apposita app compatibile con sistemi Android e iOS.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Atalanta-Milan sarà curata da Stefano Borghi, mentre il commento tecnico sarà di Federico Balzaretti.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-MILAN

L'Atalanta dovrà fare a meno di Robin Gosens, infortunatosi proprio nel corso della sfida di Champions contro lo Young Boys: Gasperini spera di riaverlo dopo la sosta. Per il resto, confermato il 3-4-2-1 con Musso in porta, Toloi, Demiral e Djimsiti in difesa, Zappacosta, De Roon, Freuler e Maehle, che sostituirà Gosens, a centrocampo, Malinovskyi e Pessina sulla trequarti con Zapata punta e Luis Muriel sche scalpita in panchina.

Per il Milan tanti dubbi di formazione: da valutare le condizioni di Brahim Diaz e Alessandro Florenzi, usciti malconci dalla sfida contro l'Atletico Madrid. Da attenzionare anche la situazione relativa a Zlatan Ibrahimovic. In porta andrà Maignan, in difesa Calabria, Tomori, Romagnoli e Hernandez riconfermato, con Kessie non sicuro del posto a centrocampo. Al sui posto, insieme a Bennacer, potrebbe giocare Tonali. Sulla trequarti potrebbero andare Saelemaekers, Maldini e Leao con Giroud unica punta al posto di Rebic.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pessina; Zapata. All. Gasperini

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Maldini, Leao; Giroud. All. Pioli