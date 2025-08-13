Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Vittorio Rotondaro

Dove vedere Atalanta-Juventus in diretta tv e streaming?

Le info sulla diretta tv e streaming dell'amichevole tra Atalanta e Juventus, valida per il Trofeo Bortolotti.

Assaggio di Serie A prima dell'inizio ufficiale dell'edizione 2025/26: in campo Atalanta e Juventus per contendersi il trofeo 'Achille e Cesare Bortolotti'.

Una sfida a otto giorni di distanza dall'esordio delle due squadre in campionato: i bergamaschi ospiteranno il Pisa, bianconeri attesi dalla sfida dell'Allianz Stadium contro il Parma.

Tutto quello che serve sapere su Atalanta-Juventus: le info su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

Dove vedere Atalanta-Juventus in diretta: canale tv e streaming

Atalanta-Juventus sarà disponibile per la diretta grazie all'app di DAZN, fruibile su smart tv e non solo: anche su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. App scaricabile anche su device portatili come smartphone e tablet. Da browser, invece, basterà collegarsi al sito ufficiale e inserire le credenziali d'accesso del proprio abbonamento.

Chi presenterà e racconterà Atalanta-Juventus:

  • Telecronista DAZN: non ancora annunciato

Atalanta-Juventus: data e orario del fischio d'inizio

Chi trasmette Atalanta-Juventus in diretta TV e in streaming?

DAZN

Clicca qui per la diretta del match

Atalanta-Juventus: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Formazioni Atalanta - Juventus

AtalantaHome team crest

3-4-3

Formazione

3-4-3

Home team crestJUV
29
M. Carnesecchi
4
I. Hien
19
B. Djimsiti
3
O. Kossounou
16
R. Bellanova
15
M. de Roon
8
M. Pasalic
47
L. Bernasconi
9
G. Scamacca
70
D. Maldini
17
C. De Ketelaere
29
M. Di Gregorio
4
F. Gatti
3
G. Bremer
6
L. Kelly
27
A. Cambiaso
8
T. Koopmeiners
11
N. Gonzalez
19
K. Thuram-Ulien
7
C. Conceicao
10
K. Yildiz
30
J. David

3-4-3

JUVAway team crest

ATA
-Formazione

Panchina

JUV
-Formazione

Panchina

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Come stanno Atalanta e Juventus

Bilancio agrodolce per l'Atalanta in queste amichevoli estive: dopo i primi tre successi contro Under 23, Lipsia e Monza, i nerazzurri hanno perso in maniera netta per 4-0 contro il Colonia. Nell'ultimo impegno i croati dell'Opatija hanno imposto il 3-3 ai ragazzi di Juric.

Pareggio per 2-2 contro la Reggiana per la Juventus, che nel match successivo ha avuto la meglio sul Borussia Dortmund: decisiva la doppietta di Cambiaso. La sfida in famiglia contro la Next Gen è durata 52 minuti: la tradizionale invasione di campo ha decretato la fine anticipata sul risultato di 2-0 (a segno Douglas Luiz e Vlahovic).

Ultimi risultati

ATA
-Forma

Goal segnato (subito)
9/12
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

JUV
-Forma

Goal segnato (subito)
10/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Precedenti

ATA

Ultime 5 partite

JUV

1

Vittoria

3

Pareggi

1

Vittoria

7

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

