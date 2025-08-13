Dove vedere Atalanta-Juventus in diretta tv e streaming?

Assaggio di Serie A prima dell'inizio ufficiale dell'edizione 2025/26: in campo Atalanta e Juventus per contendersi il trofeo 'Achille e Cesare Bortolotti'.

Una sfida a otto giorni di distanza dall'esordio delle due squadre in campionato: i bergamaschi ospiteranno il Pisa, bianconeri attesi dalla sfida dell'Allianz Stadium contro il Parma.

Tutto quello che serve sapere su Atalanta-Juventus: le info su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

Dove vedere Atalanta-Juventus in diretta: canale tv e streaming

Atalanta-Juventus sarà disponibile per la diretta grazie all'app di DAZN, fruibile su smart tv e non solo: anche su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. App scaricabile anche su device portatili come smartphone e tablet. Da browser, invece, basterà collegarsi al sito ufficiale e inserire le credenziali d'accesso del proprio abbonamento.

Come stanno Atalanta e Juventus

Bilancio agrodolce per l'Atalanta in queste amichevoli estive: dopo i primi tre successi contro Under 23, Lipsia e Monza, i nerazzurri hanno perso in maniera netta per 4-0 contro il Colonia. Nell'ultimo impegno i croati dell'Opatija hanno imposto il 3-3 ai ragazzi di Juric.

Pareggio per 2-2 contro la Reggiana per la Juventus, che nel match successivo ha avuto la meglio sul Borussia Dortmund: decisiva la doppietta di Cambiaso. La sfida in famiglia contro la Next Gen è durata 52 minuti: la tradizionale invasione di campo ha decretato la fine anticipata sul risultato di 2-0 (a segno Douglas Luiz e Vlahovic).

