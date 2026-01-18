Dove vedere Atalanta-Athletic Bilbao in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

L’Atalanta torna a concentrarsi sul suo cammino europeo e lo fa sapendo di essere attesa da una sfida che ha già assunto i contorni della grande occasione.

La compagine orobica infatti, affronterà nella settima giornata della ‘Fase Campionato’ della Champions League, l’Athletic Bilbao in una partita che metterà in palio punti fondamentali per l’approdo alla fase ad eliminazione diretta del torneo, evitando le insidie imposte dagli spareggi.

Sebbene infatti l’avversario sia di rango, la Dea si presenta all’appuntamento forte del suo quinto posto in classifica e dunque vicina a raggiungere quello che sarebbe un grande traguardo. Discorso diverso per per i baschi che invece sono solo ventottesimi e andranno dunque alla ricerca di quel risultato che possa consentire loro di tenere vive le speranze di accedere ai playoff.

Di seguito tutte le informazioni utili su come e dove guardare Atalanta-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming.

Come guardare Atalanta-Athletic Bilbao in diretta? Canale TV e diretta streaming

Sarà Sky a proporre la diretta televisiva di Atalanta-Athletic Bilbao. I canali di riferimento per gli appassionati che vorranno seguire la sfida saranno Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 253).

Come di consueto, la partita sarà visibile anche in streaming: gli abbonati Sky potranno seguirla senza costi aggiuntivi attraverso SkyGo, oppure sarà possibile seguire Atalanta-Athletic Bilbao sottoscrivendo un abbonamento a NOW.

Atalanta-Athletic Bilbao: ora di inizio

Champions League - Champions League New Balance Arena

Atalanta-Athletic Bilbao, sfida valida per la settima giornata della ‘Fase Campionato’ di Champions League, si giocherà mercoledì 21 gennaio 2026 alla New Balance Arena di Bergamo. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 21,00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Palladino spera di poter recuperare Bellanova e Djimsiti e da questo punto di vista saranno decisive le sedute di allenamento in preparazione alla sfida. Sulla carta dovrebbe essere disponibile Lookman che rientra dagli impegni in Coppa d’Africa, mentre non sarà certamente della partita il nuovo arrivato Raspadori che potrà scendere in campo con la maglia nerazzurra solo a partire dalla prossima fase.

Probabile formazione Atalanta

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.

Probabile formazione Athletic Bilbao

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Jauregizar, Rego; I. Williams, Unai Gomes, N. Williams; Guruzeta. All. Valverde.

Forma

L’Atalanta è reduce dal pareggio sul campo del Pisa e in campionato è in serie positiva da quattro partite, ma più in generale nelle ultime uscite ha mostrato uno stato di forma invidiabile che le ha consentito di scalare posizioni su posizioni nella classifica di Serie A. In Champions League ha invece vinto le tutte le ultime tre gare giocate.

Non eccezionale il momento che sta vivendo l’Athletic che recentemente è stato travolto 5-0 dal Barcellona in Supercoppa di Spagna, ha avuto bisogno dei supplementari per superare il Cultural Leonesa in Coppa del Re (3-4) ed è stato sconfitto 3-2 dal Maiorca nell’ultima uscita di Liga.

Partite tra le due squadre

Classifica

Sono ben 13 i punti messi in cascina dall’Atalanta nelle prime sei partite della ‘Fase Campionato’ di Champions League, frutto di quattro vittorie, un pareggio ed una sconfitta.

Solo 5 invece quelli totalizzati dall’Athletic Bilbao che sin qui nel torneo ha vinto una sola gara, a fronte di due pareggi e tre sconfitte.