Dove vedere Atalanta-Ajax in tv e streaming

L’Atalanta sfida l’Ajax nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League: le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Vincere per dare continuità ai risultati e rendere più agevole il cammino che conduce alla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della . E’ questo il grande obiettivo di un’ che, dopo aver esordito in maniera più che convincente nel torneo, si appresta ad ospitare l’.

Gli orobici si approcciano alla sfida con gli olandesi forti dei tre punti messi in cascina nel loro primo match. In casa del Midtjylland si sono infatti imposti con un netto 4-0 firmato da Zapata, Gomez, Muriel ed il nuovo arrivato Miranchuk.

I lancieri sono invece ancora fermi a quota 0, visto che alla loro prima uscita sono stati superati per 1-0 dal . A decidere alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam è stata un’autorete di Tagliafico.

Le due squadre sono impegnate in un Gruppo D la cui classifica quindi al momento recita: Atalanta e Liverpool 3 punti, Ajax e Midtjylland 0.

Quello che si apprestano a vivere Atalanta ed Ajax sarà il primo confronto ufficiale della loro storia.

Di seguito tutte le informazioni sulla partita, da dove vederla in televisione alle probabili formazioni.

QUANDO SI GIOCA ATALANTA-AJAX

La sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League che vedrà protagoniste Atalanta ed Ajax, si giocherà martedì 27 ottobre 2020 al Gewiss Stadium di Bergamo, l’impianto che ospita le gare dei nerazzurri. Il calcio d’inizio è programmato alle ore 21.00.

DOVE VEDERE ATALANTA-AJAX IN TV E STREAMING

Atalanta-Ajax sarà trasmetta in diretta esclusiva dall’emittente satellitare Sky, più precisamente sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 del satellite). Non è prevista la trasmissione in chiaro del match.

Gli abbonati Sky potranno inoltre seguire Atalanta-Ajax in diretta attraverso Sky Go. La gara sarà dunque visibile attraverso dispositivi come smartphone e tablet, sia su pc e notebook, tramite l’apposita app o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Un’alternativa è rappresentata da Now Tv, servizio streaming di Sky, che consente la visione dei vari eventi acquistando uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-AJAX

Gian Piero Gasperini punterà sul consueto 3-4-2-1 nel quale potrebbero essere Toloi, Palomino e Djimsiti a completare il pacchetto difensivo davanti a Sportiello. In mediana potrebbe toccare a Pasalic al fianco di De Roon, in attacco dovrebbero essere Gomez ed Ilicic ad agire a supporto di Zapata.

Ten Han si affiderà ad un 4-3-3 nel quale saranno affidate a Klaassen le chiavi di un centrocampo completate dal gioiello Gravenberch e da Blind. In attacco Traoré dovrebbe essere il perno centrale di un tridente completato da Neres e Tadic. Out per infortunio Kudus.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez, Ilicic; D. Zapata.

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Klaassen, Blind; Neres, Traoré, Tadic.