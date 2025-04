Dove vedere Arsenal-PSG in diretta tv e streaming?

Dove e come vedere Arsenal-PSG in tv e streaming: canale e diretta della semifinale d'andata della nuova Champions League.

Il programma delle semifinali di Champions League vedrà protagonista anche l'Inter, chiamata ad avere la meglio sul Barcellona, ma verrà inaugurato da Arsenal-PSG.

L'incrocio tra Gunners e francesi rappresenta il primo dei due round tra le squadre di Arteta e Luis Enrique, in una partita d'andata che potrebbe fornire indizi importanti su chi volerà a Monaco di Baviera il 31 maggio per contendere la Coppa ai nerazzurri oppure ai catalani. Gara di ritorno, al 'Parco dei Principi', il 7 maggio.

Di seguito tutte le info su Arsenal-PSG e ciò che c'è da sapere su dove e come vedere la sfida di Champions in diretta tv e streaming.

Dove vedere Arsenal-PSG in diretta: canale tv e streaming

Arsenal-PSG sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport (251).

La semifinale di Champions, inoltre, sarà visibile in streaming sia su NOW che utilizzando Sky Go.

Chi presenterà e racconterà Arsenal-PSG

Telecronista e seconda voce: Massimo Marianella e Luca Marchegiani

Arsenal-PSG: data e orario del fischio d'inizio

Champions League - Fase finali Emirates Stadium

Arsenal-PSG: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Arsenal e PSG

Se l'Arsenal in Premier League ha perso ampiamente il duello al vertice col Liverpool, in Europa i Gunners hanno fatto la voce grossa eliminando ai quarti una delle principali favorite (se non la favorita numero uno) per la vittoria finale: il Real Madrid.

Il PSG, invece, ha messo le mani sulla sua quarta Ligue 1 consecutiva con largo anticipo e nel turno precedente di Champions ha avuto ragione - seppur a fatica e col brivido - di un Aston Villa da applausi.

