Dove vedere Arsenal-Liverpool giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

L'Arsenal a +6 sulle due seconde Manchester City e Aston Villa affronta un Liverpool che nelle ultime settimane si è notevolmente ripreso, risultando comunque ampiamente distante dalla vetta. Per provare a rimanere in zona Champions e guadagnare posizioni, i Reds proveranno ad espugnare Londra e dare un'ulteriore svolta alla propria classifica, nonostante la conferma come Campioni appaia ampiamente utopistica visto il -14 registrato fin qui.

Nonostante la considerevole distanza, però, il Liverpool è consapevole di come manchi ancora un girone e di come le rimonte incredibili non siano certo poco comuni.

L'Arsenal ha perso due partite nel corso di questa Premier, ma è da tempo che ottiene solamente vittorie consecutive, per cui la favorita numero uno per il match contro il Liverpool e il successo finale del torneo è proprio quella allenata da Arteta. La squadra di Slot non perde da tempo dopo aver cominciato malissimo, tanto che negli ultimi cinque turni ha ottenuto gli stessi punti del City (11), con il team di Guardiola per a +8.

Dove vedere Arsenal-Liverpool in diretta? Canale TV e diretta streaming

Come guardare Arsenal-Liverpool all'estero con una VPN

Tutta la Premier League si può vedere in diretta tv e streaming con un abbonamento a NOW o Sky, dunque anche il big match tra Arsenal e Liverpool. I canali per seguire il match live sono Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport 4K (numero 213, per chi possiede una tv 4K).

Se ti trovi all'estero, potrebbe essere necessario utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Arsenal-Liverpool utilizzando il tuo solito servizio di streaming (NOW o Sky Go in questo caso). Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro di quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming di eventi sportivi.

A che ora comincia Arsenal-Liverpool

Premier League - Premier League Emirates Stadium

