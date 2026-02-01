Dove vedere Arsenal-Chelsea martedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il Derby di Londra vale la finalissima della League Cup. Arsenal e Chelsea in campo per il ritorno delle semifinali, con il primo match finito nelle mani dei Gunners in seguito al risultato finale di 3-2. Manchester City e Newcastle dall'altra parte (2-0 per gli uomini di Guardiola), due londinesi in questa partita: all'Emiterates si preannuncia spettacolo per provare ad andare a giocarsi il trofeo.

Il Chelsea non vince la League Cup dal 2015 e dovrà espugnare l'altra parte di Londra per giocarsi la finale contro il City o il Newcastle, mentre l'Arsenal, favorito, ha sollevavo il trofeo per l'ultima volta addirittura nel 1993 per la seconda volta nella propria storia (tre in meno rispetto ai Blues).

La gara tra Chelsea e Arsenal è la seconda stagionale dopo l'1-1 dello scorso novembre.

Come guardare Arsenal-Chelsea? Canale TV e diretta streaming

In Italia non è possibile vedere la League Cup e dunque Arsenal-Chelsea: nessuna emittente ha acquistato i diritti per trasmettere il torneo britannico.

Come guardarla con una VPN

Arsenal-Chelsea: a che ora inizia

EFL Cup - EFL Cup Emirates Stadium

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Probabili formazioni Arsenal - Chelsea Probabile formazione Panchina Allenatore M. Arteta Probabile formazione Panchina Allenatore L. Rosenior

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Arsenal-Chelsea

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. In questo caso, però, non essendoci una trasmissione italiana, la VPN può essere utilizzata per seguire il match 'in un paese' dove viene trasmesso. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

ARSENAL (4-3-3): Kepa; White, Saliba, Gabriel, Timber; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard. Allenatore: Arteta

CHELSEA (4-2-3-1): Robert Sanchez; Malo Gusto, James, Fofana, Cucurella; Caicedo, Andrey Santos; Estevao, Enzo Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. Allenatore: Rosenior

La forma di Arsenal e Chelsea

Precedenti tra Arsenal e Chelsea

La classifica di Arsenal e Chelsea