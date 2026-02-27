Goal.com
Premier League
Arsenal
Emirates Stadium
Chelsea
Nino Caracciolo

Dove vedere Arsenal-Chelsea in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Arsenal-Chelsea si sfidano nella ventottesima giornata della Premier League 2025/2026: dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Un derby di Londra tutto da vivere e dal pronostico più incerto di quello che si potrebbe immaginare guardando la classifica. L’Arsenal capolista in Premier League sfida il Chelsea in un match ad alta intensità dove difficilmente mancheranno goal, emozioni, spettacolo e colpi di scena.

Su GOAL tutte le info di Arsenal-Chelsea, dalle formazioni e le ultime su chi gioca, a come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Come guardare Arsenal-Chelsea in diretta? Canale TV e diretta streaming

La sfida di Premier League tra Arsenal e Chelsea sarà trasmesso da Sky sul canali Sky Sport Uno (201). Sarà inoltre possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. 

Gli abbonati Sky potranno seguire il match in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go. La partita sarà visibile in streaming anche su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Chelsea crest
Chelsea
CHE

Arsenal-Chelsea: ora di inizio

crest
Premier League - Premier League
Emirates Stadium

La gara di Premier League tra Arsenal e Chelsea si gioca domenica 1° marzo 2026 all'Emirates Stadium di Londa. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 17:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Arsenal - Chelsea

ArsenalHome team crest

4-2-3-1

Formazione

4-2-3-1

Home team crestCHE
1
D. Raya
12
J. Timber
6
Gabriel
5
P. Hincapie
2
W. Saliba
10
E. Eze
41
D. Rice
36
M. Zubimendi
19
L. Trossard
8
M. Oedegaard
14
V. Gyoekeres
1
R. Sanchez
23
T. Chalobah
24
R. James
4
T. Adarabioyo
27
M. Gusto
10
C. Palmer
17
A. Santos
8
E. Fernandez
7
P. Neto
25
M. Caicedo
20
J. Pedro

4-2-3-1

CHEAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Arteta

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • L. Rosenior

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sull'Arsenal

Arteta dovrà fare a meno dell’infortunato White, in dubbio anche Havertz a causa di un problema muscolare. Da valutare le condizioni di Saka, che dovrebbe comunque recuperare almeno per la panchina.

Notizie sul Chelsea

Il Chelsea ritrova James, ma dovrà rinunciare alla squalificato Fofana: Jorgensen, Gittens ed Essugo vanno verso il forfit a causa di problemi muscolari. In dubbio anche Cucurella.


LE PROBABILI FORMAZIONI

ARSENAL (4-2-3-1) : Raya; Legname, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Riso; Saka, Odegaard, Martinelli; Gyokeres

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Tosin, Gusto; Santos, Caicedo; Neto, Fernandez, Palmer; Joao Pedro. All.: Rosenior

Forma

ARS
-Forma

Goal segnato (subito)
14/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

CHE
-Forma

Goal segnato (subito)
10/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Secondo derby consecutivo per l’Arsenal dopo quello vinto nettamente contro il Tottenham per 4-1: la squadra di Arteta è al primo posto in Premier e ha bisogno di punti per tenere a giusta distanza il Manchester City.

Stagione altalenante quella vissuta dal Chelsea, quinto in classifica e reduce da due pareggio consecutivi in campionato. I Blues cercano punti per un piazzamento Champions.

Partite tra le due squadre

ARS

Ultime 5 partite

CHE

3

Vittorie

2

Pareggi

0

Vittorie

7

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

La sfida tra Arsenal e Chelsea è un grande classico del calcio inglese: sono 211 i precedenti ufficiali tra le due squadre. Il bilancio recita: 86 vittorie per i Gunners, 61 pareggi e 64 successi per il Chelsea.

Classifica

L’Arsenal è primo in classifica con 61 punti e nell’ultimo turno di campionato ha battuto 4-1 il Tottenham. Il Chelsea, che ha una partita in meno rispetto ai Gunners, è invece quinto a quota 45 punti.

0