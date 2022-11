Dove vedere Argentina-Arabia Saudita in tv e streaming

L'esordio dell'Argentina ai Mondiali 2022, di fronte l'Arabia Saudita: tutto sulle formazioni e la diretta tv e streaming dell'incontro.

Primo match ai Mondiali 2022 per l'Argentina. I Campioni della Copa America 2021 affrontano l'Arabia Saudita di Renard, decisa ad andar il più avanti possibile nel torneo dopo le ultime edizioni non propriamente vissute da protagonista.

Al pari di Francia, Brasile e Germania, l'Argentina è come di consueto in prima fila per vincere i Mondiali. Si tratta dell'ultima Coppa del Mondo per Messi, intenzionato a conquistare il trofeo mai ottenuto prima per poter chiudere al meglio la propria era in Nazionale.

L'Argentina è imbattuta in tutti e quattro i precedenti incontri contro l'Arabia Saudita: due vittorie e due pareggi. Zero partite tra le due Nazionali durante i Mondiali.

Al Mondiale russo l'Argentina è stata eliminata agli ottavi, k.o contro la Francia 4-3. L'Arabia Saudita è stata invece eliminata nel gruppo A, con due sconfitte e una vittoria (contro l'Egitto).

QUANDO SI GIOCA ARGENTINA-ARABIA SAUDITA

Il match tra l'Argentina e l'Arabia Saudita si giocherà il 22 novembre 2022 alle 11:00 italiana (le 13 in Qatar). La sfida tra i campioni della Copa America e il team di Renard è di scena allo stadio Lusail, dove si terrà la finale.

DOVE VEDERE ARGENTINA-ARABIA SAUDITA IN TV E STREAMING

Argentina-Arabia Saudita sarà trasmessa dalla Rai in diretta tv esclusiva, in chiaro per tutti. Per assistere al match basterà sintonizzarsi su Rai 2.

Grazie all'app di RaiPlay si può seguire Argentina contro Arabia Saudita in streaming su smartphone e tablet, mentre da browser basterà registrarsi e accedere al sito ufficiale.

Per utilizzare Rai Play basta registrarsi gratuitamente sull'applicazione o sul sito, o inserire le credenziali in caso di passata registrazione.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca sarà effettuata da Dario Di Gennaro, commento tecnico a cura di Andrea Stramaccioni.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA-ARABIA SAUDITA

Scaloni pronto a proporre Messi e Di Maria sulle fasce, con Lautaro Martinez in mezzo. Panchina per Dybala. In mezzo ci saranno De Paul, Paredes e Mac Allister, con Martinez tra i pali. Retroguardia a quattro composta da Molina, Otamendi, Romero e Tagliafico.

4-2-3-1 per Renard, che propone Al-Buraikan come unica punta, supportato da Al-Muwallad, Bahbari e Al-Dawsari. In mediana spazio per Otayf e Al-Faraj, con Al-Owais in porta. In difesa Al-Ghanam, Al-Bulaihi ed Al-Amri.

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria.

ARABIA SAUDITA (4-2-3-1): Al-Owais; Al-Ghanam, Al-Bulaihi, Al-Amri, Al-Shahrani; Al-Faraj, Otayf; Al-Muwallad, Bahbari, Al-Dawsari; Al-Buraikan.