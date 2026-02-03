Goal.com
1ª Divisione
team-logoAl Nassr FC
team-logoAl Ittihad
Dove vedere Al Nassr-Al Ittihad in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Sfida di alta classifica in Saudi League; l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo affronta l'Al Ittihad: tutte le informazioni su dove vedere il match.

L'A Nassr è tornato ad un passo dalla vetta della classifica, occupata dall'Al Hilal di Simone Inzaghi e non vuole fermarsi. Il prossimo impegno sarà tutt'altro che banale per Cristiano Ronaldo e compagni che affronteranno l'Al Ittihad.

Quest'ultimi, che stanno avendo qualche problema "interno", dopo l'addio di Karim Benzema e la situazione di Kanté, si trovano sesti in classifica.

Di seguito tutte le informazioni su Al Nassr-Al Ittihad.

Come guardare Al Nassr-Al Ittihad in diretta? Canale TV e diretta streaming

Le partite del campionato saudita, tra le quali anche Al Nassr-Al Ittihad, sono trasmesse da Sportitalia (canale 60 del Digitale Terrestre, sito o app), ma si possono vedere anche su Como TV, piattaforma visibile tramite abbonamento al prezzo di 2.99 euro per tutta la stagione 2025/2026. 

Al Nassr-Al Ittihad: ora di inizio

1ª Divisione - 1ª Divisione

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Al Nassr FC - Al Ittihad

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • J. Jesus

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • S. Conceicao

1ª Divisione
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Forma

ALN
-Forma

Goal segnato (subito)
10/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

ITT
-Forma

Goal segnato (subito)
6/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

L'Al Nassr è reduce da cinque vittorie consecutive, l'ultima sconfitta proprio lo scontro diretto contro l'Al Hilal. Dall'altra parte, l'Al Ittihad sta vivendo un momento non semplice, solo due successi nelle ultime sei gare disputare. 

Precedenti

ALN

Ultime 5 partite

ITT

2

Vittorie

0

Pareggi

3

Vittorie

8

Goal segnati

8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5
0