Dove vedere Al Nassr-Al Ittihad in tv e streaming: canale, orario, formazioni

L'A Nassr è tornato ad un passo dalla vetta della classifica, occupata dall'Al Hilal di Simone Inzaghi e non vuole fermarsi. Il prossimo impegno sarà tutt'altro che banale per Cristiano Ronaldo e compagni che affronteranno l'Al Ittihad.

Quest'ultimi, che stanno avendo qualche problema "interno", dopo l'addio di Karim Benzema e la situazione di Kanté, si trovano sesti in classifica.

Di seguito tutte le informazioni su Al Nassr-Al Ittihad.

Come guardare Al Nassr-Al Ittihad in diretta? Canale TV e diretta streaming

Al Nassr-Al Ittihad: ora di inizio

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Al Nassr FC - Al Ittihad Probabile formazione Panchina Allenatore J. Jesus Probabile formazione Panchina Allenatore S. Conceicao

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Le partite del campionato saudita, tra le quali anche Al Nassr-Al Ittihad, sono trasmesse da Sportitalia (canale 60 del Digitale Terrestre, sito o app), ma si possono vedere anche su Como TV, piattaforma visibile tramite abbonamento al prezzo di 2.99 euro per tutta la stagione 2025/2026.

L'Al Nassr è reduce da cinque vittorie consecutive, l'ultima sconfitta proprio lo scontro diretto contro l'Al Hilal. Dall'altra parte, l'Al Ittihad sta vivendo un momento non semplice, solo due successi nelle ultime sei gare disputare.

