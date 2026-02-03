Kanté non si allena con l’Al-Ittihad: punta ancora al trasferimento al Fenerbahçe

Tutto si può dire, tranne che quello che si sta vivendo in Saudi Pro League sia un momento propriamente sereno.
Dopo il malcontento espresso nei giorni scorsi (per motivi diversi) da Cristiano Ronaldo e Karim Benzema (che poi si è trasferito all’Al-Hilal), un’altra delle stelle di prima grandezza del campionato saudita sembra sul piede di guerra: N’Golo Kanté.
A mandare su tutte le furie il centrocampista francese sarebbe stato, secondo quanto riportato da ‘talkSPORT’, il mancato trasferimento in Turchia al Fenerbahçe.