Kanté non si allena con l’Al-Ittihad: punta ancora al trasferimento al Fenerbahçe

N’Golo Kanté è stato, negli ultimi giorni, al centro di una clamorosa trattativa poi saltata all’ultimo momento.

Il centrocampista francese si sarebbe dovuto trasferire al Fenerbahçe nell’ambito di uno scambio che avrebbe dovuto vedere Youssef En-Nesyri fare il percorso inverso e approdare all’Al-Ittihad.

Un’operazione che è saltata incredibilmente nel corso della serata del 2 febbraio, a causa di problemi riscontrati al momento dello scambio dei documenti.

Il Fenerbahçe, attraverso un duro comunicato, ha spiegato che la responsabilità del mancato scambio era dell’Al-Ittihad, che aveva inserito in maniera errata le informazioni nel TMS, facendo così saltare l’operazione.