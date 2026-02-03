Goal.com
N'Golo KanteGetty Images
Leonardo Gualano

Kanté non si allena con l’Al-Ittihad: punta ancora al trasferimento al Fenerbahçe

Il centrocampista francese in rotta con il suo club dopo che è saltata l’operazione che avrebbe dovuto portarlo al Fenerbahçe: in Turchia il mercato è ancora aperto.

Tutto si può dire, tranne che quello che si sta vivendo in Saudi Pro League sia un momento propriamente sereno.

Dopo il malcontento espresso nei giorni scorsi (per motivi diversi) da Cristiano Ronaldo e Karim Benzema (che poi si è trasferito all’Al-Hilal), un’altra delle stelle di prima grandezza del campionato saudita sembra sul piede di guerra: N’Golo Kanté.

A mandare su tutte le furie il centrocampista francese sarebbe stato, secondo quanto riportato da ‘talkSPORT’, il mancato trasferimento in Turchia al Fenerbahçe.

  • N'Golo Kante Al Ittihad 2025Getty Images

    LO SCAMBIO SALTATO

    N’Golo Kanté è stato, negli ultimi giorni, al centro di una clamorosa trattativa poi saltata all’ultimo momento.

    Il centrocampista francese si sarebbe dovuto trasferire al Fenerbahçe nell’ambito di uno scambio che avrebbe dovuto vedere Youssef En-Nesyri fare il percorso inverso e approdare all’Al-Ittihad.

    Un’operazione che è saltata incredibilmente nel corso della serata del 2 febbraio, a causa di problemi riscontrati al momento dello scambio dei documenti.

    Il Fenerbahçe, attraverso un duro comunicato, ha spiegato che la responsabilità del mancato scambio era dell’Al-Ittihad, che aveva inserito in maniera errata le informazioni nel TMS, facendo così saltare l’operazione.

  • KANTÉ NON SI È ALLENATO

    Secondo quanto riportato da ‘talkSPORT’, a causa dell’accaduto, Kanté ha deciso di non allenarsi con la sua squadra nel corso della giornata di martedì.

    Il giocatore, dunque, non si è presentato agli ordini di Sergio Conceição, probabilmente nella speranza di forzare la mano e di riaprire la pista che potrebbe portarlo al Fenerbahçe.

  • kanteGetty Images

    MERCATO ANCORA APERTO IN TURCHIA

    Kanté potrebbe ancora trasferirsi al Fenerbahçe, poiché la sessione invernale di calciomercato in Turchia si chiuderà solo alle 23.59 del prossimo 6 febbraio.

    Ovviamente, però, andrebbe imbastita una trattativa tutta nuova, visto che lo scambio con En-Nesyri non potrà più concretizzarsi, poiché viceversa il mercato in Arabia Saudita si è chiuso il 2 febbraio.

  • L’AL-ITTIHAD NON HA UN SOSTITUTO

    A rendere più complicata un’eventuale ulteriore trattativa c’è un problema non da poco: l’Al-Ittihad, nel corso della sessione invernale di calciomercato, non è riuscito a prendere un sostituto di Kanté.

    Ha trattato per settimane Gustavo Sá del Famalicão, ma l’operazione non è andata in porto poiché il centrocampista ventunenne ha deciso di non trasferirsi in Arabia Saudita.

    Kanté, che si è trasferito in Saudi Pro League da svincolato nell’estate del 2023, è legato all’Al-Ittihad da un contratto che scadrà al termine di questa stagione.

