Dove vedere Al Ain-Juventus in diretta tv e streaming?

La Juventus si prepara all’esordio al Mondiale per Club contro l’Al Ain: dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Il countdown sta per terminare anche per la Juventus. La formazione bianconera si prepara a fare l’esordio nel Mondiale per Club, competizione che sta entrando sempre più nel vivo.

Nella prima partita del girone G la squadra allenata da Igor Tudor sfiderà l’Al Ain, formazione emiratina campione dell’AFC Champions League 2023/2024.

Le due squadre, ricordiamo, sono state sorteggiate nello stesso raggruppamento degli inglesi del Manchester City e dei marocchini del Widad. Ottenere i tre punti significherebbe per i bianconeri mettersi già in una posizione di classifica ottimale.

Dove vedere Al Ain-Juventus in diretta: canale tv e streaming

La gara del Mondiale per Club tra Al Ain e Juventus sarà trasmessa gratuitamente ed in esclusiva da DAZN, come tutte le altre gare della manifestazione: per vederla in diretta tv e streaming servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

La partita sarà inoltre trasmessa in chiaro in diretta tv anche da Mediaset su Italia 1 (canale 6 della tv e 106 di Sky). Sarà possibile seguire l’incontro anche in streaming su sulla piattaforma Mediaset Infinity e sull'app di Sport Mediaset.

Chi presenterà e racconterà Al Ain-Juventus:

Telecronista e seconda voce DAZN: Riccardo Mancini e Massimo Ambrosini

Telecronista e seconda voce Mediaset: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Al Ain-Juventus: data e orario del fischio d'inizio

Chi trasmette Al Ain-Juventus in diretta TV e in streaming?

Al Ain-Juventus: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Al Ain-Juventus

L’Al Ain ha ottenuto il pass al Mondiale per Club grazie al successo nella AFC Champions League 2023/2024; nel 2018 inoltre la formazione emiratina ha disputato e perso la finale del Mondiale per Club (nella vecchia formula) contro il Real Madrid.

La Juventus ha chiuso l’ultima Serie A al quarto posto: un piazzamento Champions arrivato solo al fotofinish. I bianconeri hanno deciso di ripartire da Igor Tudor: al tecnico croato il compito di guidare la squadra il più avanti possibile nella competizione.

