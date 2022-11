Dove si trova il Qatar? Confini ed estate del paese dei Mondiali

Il Mondiale del 2022 è organizzato in Qatar: tutte le informazioni sulla nazione che ospita la Coppa del Mondo tra novembre e dicembre.

Per la prima volta nella storia dei Mondiali, il torneo internazionale per Nazionali si giocherà a novembre e dicembre. Nel 2022, in Qatar, la prima Coppa del Mondo 'invernale', che si concluderà ad una settimana dal Natale e vedrà 32 rappresentative affrontarsi per sollevare al cielo il trofeo più importante di tutti.

Non ci sarà l'Italia, che ha fallito la qualificazione al Mondiale 2022 dopo essere stata eliminata nei playoff. Voleranno però al torneo le varie Spagna, Argentina, Belgio, Inghilterra, ma anche Senegal, Canada, Giappone e via discorrendo: 32 rappresentative in Qatar. Già, il Qatar.

DOVE SI TROVA IL QATAR?

In virtù dei Mondiali 2022 è una domanda che in molti si pongono, se poco interessati a geografia, politica estera e storia. Il Qatar è uno stato del Vicino Oriente (o nel linguaggio comune Medio Oriente), dunque appartenente al continente dell'Asia. La Coppa del Mondo torna dunque in tale confederazione dopo vent'anni e il torneo organizzato da Giappone e Corea del Sud.

L'unico paese che confina con il Qatar è l'Arabia Sudita, visto e considerando come l'emirato è sistuato nella penisola arabica ed è circondato dal golfo Persico. Nonostante non confini via terra con altre nazioni, il Qatar è separato dal Bahrein via mare a nord-ovest, dall'Iran a nord e dagli Emirati Arabi Uniti a sud-est. A sud, invece è presente come detto il Regno dell'Arabia Saudita.

QUANDO É ESTATE IN QATAR?

Dopo aver conquistato l'organizzazione dei Mondiali 2022, il Qatar ha cominciato a organizzare il proprio piano per ospitare il torneo. Gli stadi, tra mille dubbi relativi agli operai e alle morti bianche, sono stati costruiti per far fronte al caldo che anche nei mesi di novembre e dicembre non è certo di poco conto.

Sarebbe però stato impossibile far disputare i Mondiali a giugno o luglio, considerando come in tali mesi la temperatura media sia di quarantadue gradi. A novembre e dicembre, invece, questa oscilla intorno ai trenta. L'estate qatariota è la stessa di quella italiana ed europea e in generale dell'emisfero occidentale. Il Mondiale dunque si giocherà quando sarà autunno sia in Italia, sia in Qatar.

CHE NAZIONE É IL QATAR?

Il Qatar è un emirato e una monarchia costituzionale de iure. L'emiro del paese con capitale Doha è Tamim bin Hamad Al Thani, ovvero il proprietario della Qatar Sport Investments che ha acquistato il PSG, appartenente dunque al fondo sovrano del paese orientale. Un altro membro della famiglia Al Thani, Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani, è il primo ministro del paese dal 2020.

In Qatar si parla arabo, lingua principale. A Doha e nelle altre città più popolose dell'emirato viene comunque usato anche l'inglese, soprattutto nelle zone più turistiche. Nella capitale qatariota vive la metà dei due milioni di abitanti attualmente nel paese.