Doumbia riparte da Malta: ufficiale l'approdo all'Hamrun Spartans

L’ex attaccante della Roma, Seydou Doumbia, si è accasato all’Hamrun Spartans, compagine che attualmente è prima nel campionato maltese.

Nuova avventura per Seydou Doumbia. Il bomber ivoriano, dopo aver giocato in passato in , , , , , e , ha deciso di ripartire da un campionato per lui tutto nuovo: quello di Malta.

L’ex attaccante della ha infatti sottoscritto un contratto che lo lega all’Hamrun Spartans, ovvero la compagine che attualmente comanda la classifica della Premier League maltese.

Doumbia era svincolato dopo l’ultima esperienza al Sion che si era chiusa con un licenziamento a seguito della decisione di non aderire alla proposta di riduzione dell’ingaggio.

Altre squadre

Doumbia, 33 anni, fu il grande colpo di mercato messo a segno dalla Roma nel corso della sessione invernale di calciomercato del 2015. Il club giallorosso sborso infatti circa 15 milioni di euro per acquistare il suo cartellino dal Mosca, club russo con il quale si era imposto come un attaccante dal grande fiuto per il goal.

La sua parentesi italiana fu poi in realtà avara di soddisfazioni e si chiude pochi mesi più tardi dopo 13 presenze in campionato condite da 2 goal.