Doping, stangata della Wada alla Russia: scatta anche l'esclusione dai Mondiali

Doveva essere una delle giornate più importanti della storia dello sport russo e così è stato. La Wada, l’Agenzia Mondiale Antidoping, ha deciso di usare la mano pesantissima contro la e l’ha esclusa da tutti i principali eventi sportivi per i prossimi quattro anni.

La decisione è stata presa all’unanimità nel corso di una riunione del Comitato Esecutivo che si è tenuta a Losanna e comporterà l’assenza della Russia da eventi come le Olimpiadi di Tokyo 2020 e dai Giochi Invernali di Pechino 2022, ma anche dai Campionati del Mondo di calcio che si terranno in nel 2022.

Si tratta delle sanzioni più dure mai inflitte ad un paese, anche se gli atleti che saranno in grado di dimostrare di essere estranei allo scandalo doping che ha coinvolto lo sport russo negli ultimi anni, potranno comunque competere sotto una bandiera neutrale.

