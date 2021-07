Donnarumma si presenta al PSG: "Felice orgoglioso, è sempre stato un sogno"

Domenica, campione d'Europa. Lunedì, festa. Martedì, nuovo giocatore del PSG. Gianluigi Donnarumma ha vissuto una settimana particolarmente intensa, tra vittorie e nuove avventure che sono pronte a cominciare.

Il portiere classe 1999 ieri è stato ufficializzato come nuovo acquisto del club francese e ha rilasciato anche la sua prima intervista ai canali ufficiali del club.

"Sono felice e orgoglioso di far parte di questo grande club, lo porterò con me per tutta la vita, è sempre stato un sogno giocare nel PSG con tutti questi campioni".