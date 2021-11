Donnarumma sincero: "La rivalità con Navas mi disturba"

Miglior giocatore di Euro2020, decisivo con la parata finale che ha dato all'Italia il secondo titolo continentale. Candidato al Pallone d'Oro, professionista da anni nonostante la giovanissima età. In qualunque squadra Gigio Donnarumma sarebbe stato titolare da agosto a maggio, ma non al PSG. Dove deve fare i conti con Keylor Navas.

Nonostante Donnarumma sia il giovane portiere più importante al mondo, il PSG aveva tra i pali prima del suo arrivo un mito come Navas, capace di vincere la Champions League a più riprese con il Real Madrid, dimostrando di essere uno dei migliori estremi difensori in circolazione.

Per questo motivo Navas e Donnarumma si sono alternati tra Champions League e Ligue 1 in questi primi tre mesi, con l'ex Milan non soddisfatto della situazione. Sentito da TNT Sports dopo il pari contro la Svizzera, il classe 1999 è stato sincero:

"La rivalità mi disturba, ho sempre giocato e le panchine a volte fanno male".

Donnarumma ha poi mandato un messaggio al PSG:

"Sono tranquillo, la situazione si sistemerà".

Donnarumma ha giocato fin qui sette gare, due delle quali in Champions League. CInque invece quelle di Ligue 1. Per Navas due in Europa e otto in campionato, approfittando anche del ritardo di condizione del portiere italiano in seguito alla finale degli Europei vinta a luglio.

Donnarumma sarà titolare del PSG in maniera continua questa stagione? Difficile, a meno di un trasferimento da parte di Navas a gennaio, attualmente sotto contratto fino al 2024. Altrimenti, sembra essere destino l'attuale gestione di Pochettino almeno fino al prossimo maggio.