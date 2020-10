Dito medio di Calabria dopo il derby: niente squalifica

Nessuna squalifica per Davide Calabria, reo di aver mostrato il dito medio a qualcuno non identificato al termine di Inter-Milan.

4 anni e 8 mesi dopo l'ultima volta, il è tornato a vincere un derby in campionato: battuta grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic, inutile la rete di Romelu Lukaku che ha reso meno pesante il passivo per i nerazzurri.

Al triplice fischio dell'arbitro Mariani è esplosa la gioia dei giocatori rossoneri: durante un abbraccio collettivo, Davide Calabria ha mostrato il dito medio a qualcuno di non identificato. Se ce l'avesse con i tifosi avversari o con una persona in particolare non è dato saperlo.

Oggi è arrivato il comunicato del Giudice Sportivo che non ha punito - né con una squalifica né con un'ammenda - il gesto del terzino del Milan, evidentemente non notato dai componenti della Procura Federale presenti allo stadio e dall'arbitro che non lo ha inserito nel suo referto.

Non trattandosi di un gesto di condotta violenta, non può essere applicata la prova : Calabria, dunque, sarà regolarmente a disposizione di Pioli per il prossimo impegno casalingo contro la .