Il discorso di Gattuso al Napoli: "C'è gente che andrà via e piange"

L'allenatore del Napoli ha parlato alla squadra riunita in cerchio attorno a lui al termine della finale: "Cuore e carattere, sono orgoglioso di voi".

Il successo del , il trionfo di Rino Gattuso. La vittoria nella finale di Coppa è la rivincita del tecnico ex , sconfitto in finale contro la nel 2018. Stavolta, invece, ha lasciato l'Olimpico con la coppa.

Al termine della partita, dopo i rigori, Gattuso e il presidente De Laurentiis hanno parlato alla squadra sul campo dell'Olimpico, un momento di commozione. Le telecamere, nel silenzio dello stadio, hanno pizzicato le parole del tecnico.

“Ho visto cuore, ho visto carattere. Qui c’è gente che ha il contratto a scadenza, andrà via e li vedo piangere. Avete dimostrato tanto. Voglio vedere sempre il veleno, lo sapete. Adesso non abbiamo più tensioni, pressioni, giochiamocela sempre alla grande. Sono orgoglioso di voi”.

Presente come detto anche De Laurentiis, che ha voluto ribadire alla squadra, stretta in cerchio, l'importanza di centrare anche l'obiettivo . Per riscattare definitivamente un'annata che sembrava andare in un'altra direzione.