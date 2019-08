DIRETTA: Tottenham-Inter LIVE - probabili formazioni

Come tutte le amichevoli dell' di questa estate, e tutta l'International Champions Cup in generale, anche questa partita sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sportitalia. In televisione basterà sintonizzarsi sul canale 60 del digitale terrestre.

Sarà possibile vedere l'incontro anche in collegandosi al sito di Sportitalia (www.sportitalia.com) con pc, smartphone o tablet.

Restate invece su questa pagina per la diretta testuale di Goal, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale, minuto per minuto. Il calcio d'inizio è fissato per le 16.06.