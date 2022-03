DIRETTA: Sorteggio quarti Champions League LIVE! Dove vederlo in tv e streaming

Ci sono svariati modi per assistere al sorteggio dei quarti di Champions League: la cerimonia si potrà vedere in diretta tv su DAZN, su Sky Sport 24, su Amazon Prime Video (in tutti e tre i casi tramite abbonamento) e in chiaro su Canale 20, mentre in streaming ci sarà la possibilità di vederlo, sempre tramite abbonamento, ancora su DAZN e Prime Video, ma anche su SkyGo. L'ultima alternativa è il sito dell'UEFA.