DIRETTA: Siviglia-Inter LIVE! Risultato, formazioni, commento

- Questo sarà il primo confronto in competizioni europee tra e - si tratta della sesta volta in 11 stagioni di che le due squadre che si incontrano in finale si sfidano per la prima volta in competizioni europee, l’ultima volta nel 2015/16 con il successo per 3-1 del Siviglia contro il .

- Il Siviglia è la squadra più vincente in Coppa UEFA / Europa League, raggiungendo la finale (sei volte, inclusa la stagione in corso) e vincendo il trofeo (cinque volte) in più occasioni di qualsiasi altra formazione.

- L’Inter ha raggiunto la sua decima finale in una competizione UEFA, la prima dalla 2010, vinta per 2-0 contro il . Si tratta della nona squadra a tagliare il traguardo delle 10 finali in maggiori competizioni UEFA, e la terza formazione italiana dopo e (entrambe 14).

- Il Siviglia ha alzato la coppa in tutte le finali UEFA disputate (Coppa UEFA/Europa League e Coppa dei Campioni/Champions League) - solo il Liverpool (sei, tra il 1972/73 e il 1983/84) e il (nove, tra il 1984/85 e il 2017/18, striscia in corso) hanno più finali UEFA vinta di fila.

- L’Inter ha vinto tutte le cinque partite di Europa League disputate in questa stagione e potrebbe vincere sei partite consecutive in competizioni UEFA solamente per la seconda volta della sua storia (sei tra dicembre 2009 ed aprile 2010).

- Il Siviglia non ha mai perso una partita ad eliminazione diretta in gara secca in Coppa UEFA/Europa League (6V, 2N), vincendo tutte le cinque più recenti, incluse due finali.