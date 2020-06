DIRETTA: Genoa-Juventus LIVE - probabili formazioni

- andrà in onda su Sky, in particolare sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La sfida del Ferraris potrà inoltre essere seguita anche in diretta tramite la piattaforma Sky Go. Gli abbonati Sky potranno vedere la partita sia su pc e notebook, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma o per mezzo dell'applicazione, scaricabile su sistemi iOS e Android.

Sarà poi possibile vedere la partita in diretta streaming anche acquistando uno dei pacchetti proposti da Now Tv, il servizio live e on demand di Sky che dà la possibilità di seguire le partite della Serie A.