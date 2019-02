DIRETTA: Tottenham-Borussia Dortmund LIVE! 1-0, Son

Il Tottenham, che era inserito nello stesso girone dell'Inter, affronta il Borussia Dortmund per l'andata degli ottavi di Champions League.

77' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 1-0 - SOSTITUZIONE DORTMUND: fuori Zagadou, appena rientrato da un lungo infortunio. Dentro Schmelzer, che va a sinistra con Diallo che torna al centro.

76' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 1-0 - OCCASIONE TOTTENHAM: Delaney si immola per impedire al destro a botta sicura di Lucas di terminare in porta! Provvidenziale il danese.

75' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 1-0 - Eriksen cerca la porta con il sinistro da fuori dopo un buon possesso degli Spurs: Zagadou ci mette la punta, il rasoterra finisce in corner.

73' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 1-0 - Imbucata di Dahoud potenzialmente interessante, ma Foyth copre e nessun altro del Dortmund ci va: spazza Lloris innescando tra l'altro un contropiede pericoloso di Lucas, sventato da Hakimi.

71' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 1-0 - Brutto errore di Pulisic che si dimentica il pallone su una possibile ripartenza. Se la prende con sé stesso il prossimo giocatore del Chelsea.

69' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 1-0 - Arriva al tiro il Tottenham con un paio di iniziative da sinistra: prima Delaney prova di tacco a trovare una deviazione migliore, poi Dahoud dal limite va col destro rasoterra, troppo lento e comodo per Lloris.

65' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 1-0 - Toprak salva tutto! Fuga di Sissoko a destra imbucato da Son, cross basso per Lucas che viene anticipato dall'ex centrale del Leverkusen.

63' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 1-0 - Ora succede quasi di tutto! Pulisic si infila tra le maglie della difesa inglese, salva tutto Sanchez in raddoppio in mezzo all'area. Dall'altra parte cross tagliato di Vertonghen, Zagadou e Diallo vanno in due per anticipare Son sul primo palo.

62' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 1-0 - Ancora Tottenham pericoloso: sull'angolo devia di testa Alderweireld sul primo palo, Bürki in presa sicura.

61' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 1-0 - OCCASIONE TOTTENHAM: dorme la difesa del Tottenham, Eriksen parte da solo a sinistra ma strozza il cross per Son, palla lenta su cui Zagadou riesce a recuperare provvidenzialmente mettendo in corner.

60' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 1-0 - Prende invece la porta Eriksen al contrario del compagno: rasoterra lento dai 25 metri, facile per Bürki.

59' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 1-0 - Vertonghen va da solo dopo averne saltati un paio, dal limite non può far altro che calciare col destro: palla svirgolata malissimo.

58' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 1-0 - Sembra aver subito abbastanza il colpo la squadra di Favre, che ora fa fatica. Uscito dalla partita Dahoud per il momento, mentre Götze non ci è mai entrato.

54' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 1-0 - Si ferma sulla barriera il destro di Eriksen sulla punizione. Poteva fare meglio.

53' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 1-0 - AMMONIZIONE DORTMUND: Son controlla e cambia direzione, Delaney lo abbatte ai 20 metri. Giallo per il danese e punizione pericolosissima.

52' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 1-0 - Rischia tantissimo Sissoko in uscita: Götze è bravo a recuperare palla, ma meno a triangolare con Pulisic, che aveva dato un bel pallone di ritorno.

49' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 1-0 - Prova a reagire il BVB, proprio con la discesa di Hakimi a destra, ma viene chiuso per due volte su due tentativi.

47' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 1-0 - GOAL TOTTENHAM! Disastro di Hakimi che perde palla in uscita, Vertonghen recupera e pennella iil cross per il movimento di Son: se lo perde Zagadou, il coreano apre il piatto e batte Bürki con la volée da centro area. Goal numero 16 stagionale.

46' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 0-0 - Girata di testa di Lucas su un lancio lungo, Zagadou lascia scorrere proteggendo su Son per la presa di Bürki.

22.03 TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 0-0 - INIZIO SECONDO TEMPO! Si riparte a Wembley! Primo pallone giocato dai londinesi.

22.01 TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 0-0 - Si rivedono le squadre in campo, nessun cambio all'orizzonte. Si ricomincia con gli stessi 22.

21.47 TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 0-0 - FINE PRIMO TEMPO: senza goal all'intervallo, con le più grandi occasioni tutte per i tedeschi dopo un flash di Lucas a inizio partita. Bene Pulisic e Sancho, molto fuori dalla partita gli altri giocatori offensivi del Borussia. Tottenham che sfonda poco per vie centrali, Son sempre costretto ad andare sull'esterno: spesso manca il riferimento centrale.

44' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 0-0 - OCCASIONE DORTMUND: Lloris smanaccia sul colpo di testa di Zagadou a botta sicura: schema su corner, cross di Sancho e incornata del classe 1999. Salva tutto il portiere francese dopo la deviazione di Foyth.

42' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 0-0 - Fuga di Hakimi a destra ben servito da Sancho, tentativo di cross per Götze che non va a buon fine dopo una deviazione di Sanchez, bravo a chiudere.

38' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 0-0 - Parte di nuovo la 4x100 del Dortmund! Pulisic con un dribbling e apertura per Sancho che parte inseguito da due, Sissoko lo tocca da dietro rischiando anche il giallo. Mateu Lahoz non ravvisa nemmeno il fallo tra le proteste dei tedeschi.

36' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 0-0 - Sale di colpi la partita! Son sfonda stavolta a sinistra, cross rasoterra tesissimo su cui Bürki è bravo a respingere evitando che la palla rimanga lì.

35' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 0-0 - Malissimo Lloris su un tiro abbastanza telefonato di Delaney da fuori! Sanchez prova a spazzare sulla corta respinta del portiere ma rischia di fare peggio, poi Götze si fa chiudere.

34' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 0-0 - Arriva finalmente al tiro il Tottenham! Foyth attacca alle spalle di Diallo e crossa rasoterra per Eriksen, difficile incrociare con il destro da lì: la palla si impenna e finisce alta.

33' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 0-0 - Decisivo ancora Hakimi, ancora su un Son che prova a salire di colpi: anticipo al limite, l'ex Leverkusen pregustava già la battuta verso la porta.

32' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 0-0 - Si apre a destra Son per mettere in difficoltà Diallo, pretende troppo da sé stesso col dribbling: palla sul fondo.

30' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 0-0 - Hakimi chiude Vertonghen sul fondo, poi il belga applaude ironicamente Lahoz rischiando qualcosa. Lascia correre l'arbitro spagnolo.

28' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 0-0 - Sissoko con un'azione di pura fisicità, Delaney va a contrasto forse commettendo fallo. Gran duello tra i due in mezzo al campo.

27' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 0-0 - Cercano di dialogare Lucas e Son, tocco d'esterno del coreano per il brasiliano che però non scatta. Palla comunque molto lunga. Spurs che si vedono meno e cercano di gestire i ritmi.

25' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 0-0 - Tentativo velleitario di Diallo, che parte da sinistra tagliando il campo. Chiudono gli Spurs, senza problemi.

22' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 0-0 - Primo vero break di Sancho, che ubriaca Sanchez e cerca Götze: provvidenziale in area la chiusura di un difensore degli Spurs. Ci riprova poco dopo dialogando con Pulisic, di nuovo la difesa inglese sbroglia una situazione complicatissima.

20' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 0-0 - Il Tottenham sventa la punizione ma Winks la perde in uscita: destro secco di Witsel dal limite, Lloris para a terra la conclusione potente ma centrale.

19' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 0-0 - Sissoko prova a fermare Hakimi sul lato corto dell'area di rigore a destra, scivolata irruenta e inutile: punizione pericolosa per il BVB.

16' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 0-0 - Di nuovo break di Pulisic, Dahoud apre di esterno per Sancho che manca il controllo e si allunga la palla. Poteva andare da solo verso Lloris, l'ha chiuso Alderweireld.

15' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 0-0 - OCCASIONE DORTMUND: palla persa sanguinosa da Foyth al limite pressato da Pulisic, poi salva tutto Lloris sul sinistro dello statunitense!

12' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 0-0 - AMMONIZIONE TOTTENHAM: Pulisic riparte in contropiede, deve essere steso da Aurier per esser fermato. Giallo automatico per l'ivoriano, partita che si preannuncia complicata per l'ex PSG.

10' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 0-0 - Brutta palla persa di Dahoud, Winks va subito in verticale per Son: palla troppo lunga.

7' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 0-0 - OCCASIONE TOTTENHAM: stop e tiro immediato di Lucas Moura, che botta! Palla larga di pochissimo con Bürki immobile.

6' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 0-0 - Possesso palla prolungato del Dortmund nella propria metà campo, il Tottenham aggredisce sulla trequarti e impedisce agli ospiti di guadagnare troppi metri.

4' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 0-0 - Tottenham con Foyth centro-destra di difesa, con Alderweireld a sinistra e Sanchez centrale. Confermato Vertonghen esterno di sinistra.

2' TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 0-0 - Gara subito molto intensa! Dortmund per ora con Pulisic a sinistra e Diallo a destra, con Diallo confermato da terzino sinistro.

21.01 TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 0-0 - FISCHIO D'INIZIO! Comincia Tottenham-Borussia Dortmund.

20.58 TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND - Suona l'inno della Champions sotto l'arco più famoso del calcio, tra poco il fischio d'inizio!

20.55 TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND - Squadre nel tunnel che conduce al campo, tra poco sarà show a Wembley.

20.40 TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND - Si riscalda anche il Tottenham, con Foyth osservato speciale alla prima da titolare in Champions League.

20.15 TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND - Inizia il riscaldamento dei protagonisti, con Bürki e Hitz che scendono in campo a Wembley.

Seconda giornata degli ottavi di finale in Champions League , con il Tottenham che stasera ospita a Wembley il Borussia Dortmund per la gara d'andata.

Il Tottenham arriva agli ottavi come secondo del Gruppo B, lo stesso in cui era inserita l'Inter e vinto dal Barcellona. Gli inglesi hanno collezionato 8 punti frutto di due vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte.

In Premier League il Tottenham di Pochettino occupa attualmente il terzo posto con 60 punti dopo 26 giornate ed a -5 dalla coppia di testa Liverpool-Manchester City.

Il Borussia Dortmund invece arriva agli ottavi dopo aver vinto il Gruppo A davanti all'Atletico Madrid con 13 punti e una sola sconfitta in 6 partite.

In Bundesliga inoltre il Borussia Dortmund guida la classifica con 50 punti conquistati in 21 giornate, a + 5 sul Bayern Monaco.

TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND: FORMAZIONI UFFICIALI

Sorpresa per gli Spurs, che rinunciano a Lamela e Llorente dal 1' e lasciano davanti Son e Lucas. Eriksen con Sissoko e Winks a centrocampo, dietro Pochettino si mette a 5 con Vertonghen a sinistra e Aurier a destra (preferito a Trippier): Foyth, Sanchez e Alderweireld trio centrale davanti a Lloris. Out Alli e Kane, Rose recupera per la panchina.

Dortmund con cinque assenze: Weigl, Akanji, Piszczek, Reus e Alcacer. Favre in attacco sceglie Götze falso nove con Dahoud alle sue spalle; larghi Pulisic e Sancho, in mezzo Witsel e Delaney. Difesa davanti a Bürki con Hakimi a destra, Toprak e Zagadou al centro, Diallo si adatta a sinistra.

TOTTENHAM (5-3-2): Lloris; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Foyth, Vertonghen; Sissoko, Winks, Eriksen; Son, Lucas.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Hakimi, Toprak, Zagadou, Diallo; Witsel, Delaney; Pulisic, Dahoud, Sancho; Götze.

TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND: CURIOSITA'

Tottenham e Borussia Dortmund si affronteranno per la terza volta nelle ultime quattro stagioni in competizioni europee. Bilancio in equilibrio, con due successi per parte.

Il Tottenham ha vinto i due precedenti incontri contro il Borussia Dortmund in Champions League, nella fase a gironi della scorsa stagione (3-1 a Wembley e 2-1 al Signal Iduna Park).

Il Borussia Dortmund non è mai rimasto a secco di goal contro il Tottenham in competizioni europee (quattro gare).

Il Borussia ha raggiunto la fase a eliminazione diretta della Champions League per la quinta volta nelle ultime sei edizioni, mentre per la prima volta il Tottenham è approdato a questa fase per due stagioni consecutive.

Tra le 16 squadre ancora in corsa in questa Champions League, il Tottenham è l’unica ad aver registrato una differenza reti negativa nella fase a gironi (-1).

