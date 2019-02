DIRETTA: SPAL-Fiorentina LIVE - probabili formazioni

Il lunch match della ventiquattresima giornate si gioca a Ferrara dove la SPAL ospita la Fiorentina, all'andata netta vittoria dei viola.

La domenica della ventiquattresima giornata di Serie A inizia a Ferrara dove i padroni di casa della SPAL ospitano la Fiorentina nel lunch match.

La squadra di Semplici, attualmente a + 4 sulla zona retrocessione, è reduce dalla sconfitta di misura subita a Bergamo contro l'Atalanta e ha raccolto 5 punti nelle ultime 5 giornate.

La Fiorentina, ancora imbattuta nel 2018, invece viene da due pareggi consecutivi contro Udinese e Napoli ma vuole restare attaccata alla zona Europa League.

All'andata i viola si sono imposti con un secco 3-0 firmato dai goal di Pjaca, Milenkovic e Chiesa.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL-FIORENTINA

Semplici deve rinunciare allo squalificato Missiroli ma ritrova Felipe in difesa e Fares a sinistra. Il regista sarà Valdifiori con Kurtic e Valoti mezzali. In attacco Paloschi fa coppia con Petagna.

Pioli torna al 4-3-3 con i rientri di Milenkovic e Vitor Hugo, a destra viene confermato Ceccherini. A centrocampo torna Benassi dal 1'. Gerson completa il tridente con Chiesa e Muriel, ancora panchina per Simeone e Pjaca.

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Felipe, Bonifazi; Lazzari, Valoti, Valdifiori, Kurtic, Fares; Paloschi, Petagna.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Ceccherini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edmilson Fernandes; Gerson, Muriel, Chiesa.

SPAL-FIORENTINA: CURIOSITA'

Dal suo ritorno in Serie A la SPAL non ha mai vinto contro la Fiorentina: due pareggi e una sconfitta in tre gare.

Bilancio in equilibrio nelle 17 sfide di Serie A in casa della SPAL tra gli estensi e la Fiorentina: cinque successi per parte e sette pareggi.

La SPAL ha vinto solo una delle ultime 14 partite di campionato, avendo ottenuto sette pareggi e sei sconfitte nel parziale.

La SPAL ha pareggiato tutte le ultime sei partite interne di campionato: l’ultima squadra ad aver ottenuto più pareggi casalinghi di fila è stata il Cagliari nel 2005 (otto).

La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime cinque partite di campionato: una vittoria e quattro pareggi, che la rendono la squadra ad aver accumulato più segni “X” in questa Serie A (11).

Fiorentina imbattuta nelle ultime otto trasferte di campionato (2V, 6N): i viola non fanno meglio all’interno dello stesso campionato da maggio 1982 quando arrivò a 11.

La Fiorentina ha segnato il 67% dei propri goal nel secondo tempo (22/33), nessuna squadra ha fatto meglio in percentuale in questo campionato.

Quattro degli ultimi cinque goal della SPAL in Serie A sono arrivati in seguito a cross.

Con tre goal e due assist Jasmin Kurtic ha partecipato a cinque delle ultime nove reti della SPAL in Serie A.

Federico Chiesa ha segnato due goal contro la SPAL in Serie A: l’esterno della Fiorentina è a quota cinque goal in questo campionato, a meno uno dal suo record della scorsa stagione.

SPAL-FIORENTINA: DIRETTA TV E STREAMING

SPAL-Fiorentina verrà trasmessa alle 12:30 in esclusiva da DAZN su diversi dispositivi tra cui smart tv compatibili, pc e smartphone oppure tramite il decoder Sky Q o la Playstation 4. La partita resterà disponibile on demand per tutti gli appassionati anche dopo il fischio finale.

Goal seguirà SPAL-Fiorentina in diretta testuale: dalle curiosità pre-partita alle formazioni ufficiali, fino alla cronaca del match minuto per minuto.