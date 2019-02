DIRETTA: Roma-Porto LIVE 2-1

La Roma torna a giocare in Champions League, dopo l'ottimo girone disputato. All'Olimpico arriva il Porto per l'andata degli ottavi.

90'+5 ROMA-PORTO 2-1 - FINITA . La Roma batte per 2-1 il Porto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League grazie alla doppietta di Zaniolo. Successivamente a riaprire il discorso qualificazione ci ha pensato la zampata di Adrian Lopez.

90'+4 ROMA-PORTO 2-1 - Casillas a terra, ha respinto il sinistro di Kolarov con la faccia.

90'+4 ROMA-PORTO 2-1 - OCCASIONE ROMA. Kolarov col sinistro da posizione defilata, Casillas respinge la conclusione potente del serbo.

90'+3 ROMA-PORTO 2-1 - Buona chiusura difensiva sulla fascia destra di Santon su Adrian Lopez.

90'+2 ROMA-PORTO 2-1 - Il Porto spinge in questi ultimi minuti, la Roma tenta di tenere palla con Dzeko, in ottima forma.

90' ROMA-PORTO 2-1 - Cinque minuti di recupero segnalati dal quarto uomo.

90' ROMA-PORTO 2-1 - CAMBIO ROMA. Esce El Shaarawy ed entra Kluivert.

89' ROMA-PORTO 2-1 - Cross di Hernani dalla fascia destra, Santon libera di testa l'area di rigore.

88' ROMA-PORTO 2-1 - AMMONITO EL SHAARAWY . Fallo in attacco su Eder Militao.

87' ROMA-PORTO 2-1 - CAMBIO ROMA. Esce Zaniolo ed entra Santon.

87' ROMA-PORTO 2-1 - Florenzi sbroglia una pericolosa situazione in area di rigore stoppando la palla di petto verso Mirante.

86' ROMA-PORTO 2-1 - Cross di Telles dalla fascia sinistra, Mirante anticipa tutti in presa alta.

85' ROMA-PORTO 2-1 - El Shaarawy, partito in contropiede, viene fermato da un grande intervento in velocità di Militao.

84' ROMA-PORTO 2-1 - CAMBIO PORTO . Esce Otavio ed entra Hernani.

83' ROMA-PORTO 2-1 - OCCASIONE PORTO. Destro a giro dalla distanza di Herrera, che finisce di poco a lato!

82' ROMA-PORTO 2-1 - CAMBIO ROMA . Esce Pellegrini, entra Nzonzi.

79' ROMA-PORTO 2-1 - GOAL PORTO, ADRIAN LOPEZ . Tiquinho svirgola la conclusione, che arriva sui piedi di Adrian Lopez, che insacca da posizione ravvicinata.

76' ROMA-PORTO 2-0 - GOAL ROMA, ZANIOLO. Doppietta per il centrocampista della Roma, che deve solo appoggiare in rete un pallone che gli arriva dopo il palo colpito col destro da Dzeko.

76' ROMA-PORTO 1-0 - CAMBIO PORTO . Esce Fernando ed entra Andrè Pereira.

75' ROMA-PORTO 1-0 - OCCASIONE ROMA . Zaniolo mette un pallone a centro area da posizione defilata, Casillas si trova la palla tra le mani!

74' ROMA-PORTO 1-0 - AMMONITO HERRERA. Fallo a centrocampo su De Rossi.

74' ROMA-PORTO 1-0 - Telles è costretto a mettere in fallo laterale sulla pressione di Zaniolo.

72' ROMA-PORTO 1-0 - OCCASIONE PORTO . De Rossi mura una conclusione a centro area di un avversario.

70' ROMA-PORTO 1-0 - GOAL ROMA. ZANIOLO . Diagonale destro ravvicinato da parte del giovane centrocampista, che batte Casillas dopo aver ricevuto il pallone da Dzeko.

69' ROMA-PORTO 0-0 - Cross di Kolarov dalla fascia sinistra, respinge la difesa del Porto. E' la Roma ad essere adesso in forte pressione.

68' ROMA-PORTO 0-0 - CAMBIO PORTO . Esce Brahimi ed entra Adrian Lopez.

67' ROMA-PORTO 0-0 - Parapiglia nei pressi delle panchine, con Conceicao che va faccia a faccia con Di Francesco per lamentarsi del fatto che i giocatori della Roma non hanno messo palla fuori per l'infortunio di Brahimi.

67' ROMA-PORTO 0-0 - OCCASIONE ROMA . Sinistro di Pellegrini a botta sicura sul cross di Cristante, ma Casillas è bravo a stoppare la conclusione.

67' ROMA-PORTO 0-0 - Casillas è costretto a mettere in fallo laterale sulla pressione di Zaniolo.

65' ROMA-PORTO 0-0 - Gioco fermo per soccorrere Brahimi, che ha ricevuto un colpo in mezzo al campo.

64' ROMA-PORTO 0-0 - La pressione delle punte del Porto costringe Manolas a mettere la palla in fallo laterale.

62' ROMA-PORTO 0-0 - Destro dalla distanza di Pellegrini, Casillas la blocca in due tempi.

60' ROMA-PORTO 0-0 - E' il Porto adesso ad avere il possesso palla ed a mantenerlo sulla trequarti della Roma.

59' ROMA-PORTO 0-0 - Eder Militao non riesce ad arrivare sul pallone prima che possa uscire in fallo di fondo sulla fascia destra.

57' ROMA-PORTO 0-0 - OCCASIONE PORTO . Il colpo di testa di Danilo Pereira finisce di poco a lato sul calcio d'angolo di Telles!

56' ROMA-PORTO 0-0 - Florenzi ferma in calcio d'angolo il cross di Brahimi.

54' ROMA-PORTO 0-0 - Traversone di Otavio al centro dell'area di rigore, ma pallone troppo lungo per Tiquinho, pressato da De Rossi.

53' ROMA-PORTO 0-0 - Azione insistita del Porto, che si conclude con un cross di Telles che finisce in fallo laterale.

52' ROMA-PORTO 0-0 - Traversone basso di Kolarov dalla sinistra, la difesa del Porto libera seppur con qualche affanno.

50' ROMA-PORTO 0-0 - OCCASIONE ROMA . Destro ravvicinato di Cristante sull'assist di Zaniolo, Casillas respinge coi pugni!

48' ROMA-PORTO 0-0 - OCCASIONE ROMA. Uscita errata di Casillas, ma la Roma con Cristante non riesce ad approfittare della mischia creatasi in area di rigore.

47' ROMA-PORTO 0-0 - Sgroppata sulla sinistra di Telles, conclusa con un cross che viene bloccato facilmente da Mirante.

46' ROMA-PORTO 0-0 - INIZIO SECONDO TEMPO . Nessun cambio nelle due squadre.

45'+1 ROMA-PORTO 0-0 - FINE PRIMO TEMPO . Nessun goal all'Olimpico dopo i primi 45 minuti. L'occasione migliore però l'ha avuta la Roma, che ha colpito un palo con Dzeko al 38' minuto.

45' ROMA-PORTO 0-0 - Un minuto di recupero segnalato dal quarto uomo.

45' ROMA-PORTO 0-0 - Pellegrini a terra dopo un contrasto di gioco con Tiquinho.

44' ROMA-PORTO 0-0 - Applausi per Florenzi, all'ennesima chiusura difensiva, stavolta su Brahimi.

42' ROMA-PORTO 0-0 - El Shaarawy dentro l'area di rigore viene fermato da Eder Militao prima di andare al tiro.

40' ROMA-PORTO 0-0 - Fallo di Dzeko a centrocampo su Eder Militao.

38' ROMA-PORTO 0-0 - OCCASIONE ROMA , PALO DI DZEKO! Grande azione di Dzeko dentro l'area di rigore, il destro del bosniaco si stampa sul palo anche grazie alla deviazione di Casillas!

36' ROMA-PORTO 0-0 - Pallone in profondità per El Shaarawy, Felipe capisce tutto ed intercetta il pallone.

35' ROMA-PORTO 0-0 - Bella chiusura difensiva di Florenzi su Tiquinho sulla fascia destra.

35' ROMA-PORTO 0-0 - Il colpo di testa di Dzeko finisce alto sopra la traversa.

34' ROMA-PORTO 0-0 - Cristante sulla fascia destra si procura un calcio d'angolo.

34' ROMA-PORTO 0-0 - OCCASIONE ROMA. Fazio sfiora solo di testa il pallone al centro dell'area di rigore da un cross dalla destra.

32' ROMA-PORTO 0-0 - Ancora qualche problema fisico per Kolarov dopo la botta al ginocchio.

30' ROMA-PORTO 0-0 - Sinistro di Fernando da dentro l'area di rigore, Mirante para. Ma c'è a terra Kolarov, infortunato.

27' ROMA-PORTO 0-0 - Cross di Kolarov dalla fascia sinistra, Casillas smanaccia ma il successivo tiro di Pellegrini è troppo debole e lo spagnolo para.

23' ROMA-PORTO 0-0 - Alex Telles calcia male una punizione dalla trequarti, palla alta sopra la traversa.

19' ROMA-PORTO 0-0 - La Roma protesta per un presunto fallo di mano in area di rigore da parte di Pepe.

17' ROMA-PORTO 0-0 - Mischia in area di rigore della Roma dopo un errato controllo da parte di De Rossi prima e Fazio poi, ma Mirante anticipa tutti in uscita.

16' ROMA-PORTO 0-0 - Dzeko serve in profondità El Shaarawy, colto però in posizione di fuorigioco.

15' ROMA-PORTO 0-0 - Telles crossa dalla fascia sinistra, De Rossi bravo ad intercettare.

14' ROMA-PORTO 0-0 - Kolarov in profondità per Pellegrini sulla fascia sinistra, ma Felipe chiude tutto in fallo laterale.

11' ROMA-PORTO 0-0 - Contropiede della Roma con Dzeko: Casillas in uscita viene anticipato in angolo da Brahimi.

10' ROMA-PORTO 0-0 - Brahimi per Tiquinho a centro area, Fazio libera l'area di rigore.

9' ROMA-PORTO 0-0 - Bel pallone messo al volo da Florenzi al centro dell'area di rigore, ma non c'è nessuno a riceverlo.

7' ROMA-PORTO 0-0 - Tiro-cross di Kolarov dalla fascia sinistra, Casillas blocca in presa bassa.

5' ROMA-PORTO 0-0 - Bella chiusura difensiva di Florenzi su Brahimi sulla fascia destra, palla in fallo di fondo e la Roma può ripartire.

4' ROMA-PORTO 0-0 - Occasione per la Roma, che dopo aver recuperato palla sulla trequarti permette ad El Shaarawy di crossare dalla fascia sinistra. Ma Otavio anticipa tutti a centro area e fa ripartire i suoi.

3' ROMA-PORTO 0-0 - Come previsto, pressing alto da parte dei lusitani.

1' ROMA-PORTO 0-0 - Partiti agli ordini dell'arbitro olandese Danny Makkelie.

1' ROMA-PORTO 0-0 - Un minuto di raccoglimento per ricordare la tragica e prematura scomparsa di Emiliano Sala.

Dopo aver sfiorato la finale nella scorsa edizione della Champions League , la Roma proverà anche quest'anno a ripetere il cammino sorprendente. Gli ottavi di finale per i giallorossi presentano oggi la sfida d'andata contro il Porto , allo stadio Olimpico.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-PORTO

Olsen è stato convocato, ma tra i pali della Roma c'è nuovamente Mirante. Recuperato invece Manolas, che comporrà la coppia difensiva assieme a Fazio. Dzeko guiderà l'attacco giallorosso assieme ad El Shaarawy e a Zaniolo, schierato nella zona di destra. Out gli infortunati Schick e Karsdorp.

Il Porto non potrà contare sul bomber Marega e nemmeno sull'altro centravanti Aboubakar. In piena emergenza, l'ex laziale Conceiçao schiera così Soares assieme a Fernando e Brahimi in un tridente privo anche dello squalificato Corona. Regolarmente in porta il 'totem' Casillas, così come all'ex madridista Pepe, tornato durante il mercato di gennaio, toccherà il compito di guidare la retroguardia.

ROMA (4-3-3): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Cristante; Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy.

PORTO (4-3-3): Casillas; Militao, Felipe, Pepe, Telles; Herrera, Danilo, Otavio; Fernando, Soares, Brahimi. Allenatore: Sergio Conceicao

ROMA-PORTO: CURIOSITÀ

La Roma non ha mai battuto il Porto in competizioni europee (2N, 2P). In entrambi i precedenti incontri andata-ritorno i giallorossi sono stati eliminati (secondo turno della Coppa delle Coppe 1981/82, preliminari Champions League 2016/17).

Il Porto ha perso sei delle sette partite in trasferta contro squadre italiane in Champions League, unica eccezione nel settembre 1996, una vittoria per 3-2 contro il Milan.

La Roma ha raggiunto la fase a eliminazione diretta della Champions League per la settima volta nelle ultime otto partecipazioni. I giallorossi hanno vinto tutte le tre partite casalinghe nella fase a eliminazione diretta nella scorsa stagione.

Da quando ha vinto la Champions League nel 2004, il Porto ha superato gli ottavi solo due volte (2008/09, 2014/15) non andando mai oltre i quarti di finale.

Il Porto non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite ad eliminazione diretta in Champions League (1N, 4P), non riuscendo a segnare nelle ultime quattro.

Il Porto è stata una delle cinque squadre a rimanere imbattuta nelle fasi a gironi della Champions League di questa stagione, insieme ad Ajax, Barcellona, Bayern Monaco e Lione. I portoghesi hanno vinto le ultime cinque partite di Champions League, la miglior striscia nella competizione.

ROMA-PORTO: DIRETTA TV E STREAMING

Come tutta la Champions League, anche la sfida tra Roma e Porto è un'esclusiva di Sky Sport: andrà in onda sui canali SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite). Non sarà quindi una delle partite trasmesse in chiaro dalla Rai. Sarà possibile vedere la partita anche in streaming attraverso vari dispositivi, per tutti gli abbonati, grazie al servizio SkyGo.

Restate su Goal, invece, per seguire la diretta testuale di Roma-Porto. Seguiremo insieme anche tutto il percorso di avvicinamento alla gara, con notizie varie e probabili formazioni, fino al calcio d'inizio delle 21.