DIRETTA: Roma-Entella LIVE - dove vederla in tv e streaming

Impegno casalingo per la Roma agli ottavi di Coppa Italia: all'Olimpico arriva l'Entella. Chi vince sfiderà la Fiorentina ai quarti.

Ottavi di Coppa Italia anche per la Roma che fa il suo esordio nella competizione come tutte le altre big: i giallorossi se la vedranno all'Olimpico contro l'Entella, unico club non di Serie A ad essere rimasto ancora in corsa. I liguri disputano il girone A della Serie C, dove occupano il quinto posto in classifica.

La vincente di questa sfida sarà l'avversaria della Fiorentina ai quarti di finale: i viola hanno avuto la meglio sul Torino nei minuti finali grazie ad una doppietta messa a segno da Federico Chiesa, decisiva per l'eliminazione dei granata che hanno comunque disputato una buona prova.

ROMA-ENTELLA: DIRETTA TV E STREAMING

Come per tutte le altre partite degli ottavi, anche il match tra Roma ed Entella sarà trasmesso in esclusivo dalla Rai, sul canale Rai 2. Sarà possibile anche guardare l'incontro in streaming grazie al servizio Rai Play.

Goal vi offrirà la diretta testuale a partire dalle ore 21 quando ci sarà il fischio d'inizio che darà il via alle ostilità in campo.