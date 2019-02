DIRETTA: Rapid Vienna-Inter LIVE - dove vederla in tv e streaming

Ostacolo Rapid Vienna per l'Inter di Spalletti, che dopo la 'retrocessione' dalla Champions League scende in campo nei sedicesimi di Europa League.

Dopo l'eliminazione dalla Champions League l'Inter di Spalletti torna in campo nei sedicesimi di Europa League con la sfida d'andata sul campo del Rapid Vienna, che ha chiuso al secondo posto del gruppo G.

La 'retrocessione' dalla Champions League fa ancora male, ma la squadra nerazzurra torna protagonista nei palcoscenici europei contro gli austriaci del Rapid Vienna, alla loro seconda partecipazione in una fase ad eliminazione diretta nella competizione e attualmente ottavi in campionato con il peggior attacco del campionato.

In attesa di risolvere la spinosa questione Icardi, la formazione nerazzurra ha ritrovato il successo sul campo del Parma dopo quattro partite senza successi tra campionato e Coppa Italia (3 sconfitte e un pareggio).

RAPID VIENNA-INTER: CURIOSITA'

L'unico precedente tra Rapid Vienna e Inter risale alla Coppa UEFA 1990/91, quando l'Inter vinse con un complessivo 4-3 dopo aver perso l'andata in Austria per 2-1. Di Jurgen Klinsmann la rete decisiva nella sfida di ritorno, finita 3-1 dopo i supplementari.

Il Rapid Vienna non ha mai vinto nelle ultime nove partite europee giocate contro squadre italiane. Il loro ultimo successo è arrivato in Coppa UEFA proprio contro l'Inter nel 1990.

Il Rapid Vienna e una delle tre squadre di questa Europa League a non aver concesso goal in casa, insieme a Fenerbahce e Slavia Praga.

RAPID VIENNA-INTER: DIRETTA TV E STREAMING

Rapid Vienna-Inter andrà in onda su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e su Sky Sport (252 del satellite). Sarà inoltre possibile seguire la partita dei nerazzurri in diretta streaming su ogni device tramite l'applicazione Sky Go.

Goal racconterà Rapid Vienna-Inter tramite una diretta testuale: dalle curiosità pre-partita con le formazioni ufficiali, fino alla cronaca minuto per minuto.