DIRETTA: Milan-Torino LIVE! 0-0

Il Milan chiude la quindicesima giornata di Serie A contro il Torino: i rossoneri possono allungare sulla Lazio e avvicinare l'Inter.

71’ MILAN-TORINO 0-0 - CAMBIO NEL MILAN: Castillejo prende il posto di Calhanoglu

69’ MILAN-TORINO 0-0 - AMMONITO BASELLI: giallo per un fallo su Bakayoko

69’ MILAN-TORINO 0-0 - CAMBIO NEL TORINO: Zaza sostituisce Iago Falque

68’ MILAN-TORINO 0-0 - Ancora Suso dalla destra, sul cross basso dell’esterno rossonero è il solito Nkoulou a respingere

66’ MILAN-TORINO 0-0 - Altro traversone in area di Suso per Higuain, Nkoulou libera di testa

63’ MILAN-TORINO 0-0 - Bel cambio gioco di Belotti per Iago Falque, l’attaccante granata viene fermato in area dall’ottimo intervento di Abate

61’ MILAN-TORINO 0-0 - Ci prova Calhanoglu dal limite di sinistro dopo un bell’assist di Higuain, palla a lato alla sinistra di Sirigu

60’ MILAN-TORINO 0-0 - Grande apertura di Calhanoglu per Suso, cross in area dell’esterno spagnolo e Izzo spazza di testa

59’ MILAN-TORINO 0-0 - Azione prolungata del Milan, Kessié penetra in area ma viene fermato in scivolata da Nkoulou

57’ MILAN-TORINO 0-0 - Pallone in area di Iago Falque direttamente da calcio di punizione, Izzo di testa non trova lo specchio della porta

56’ MILAN-TORINO 0-0 - Altro cross dalla destra di Baselli, Belotti manca di testa l’appuntamento con il pallone a due passi dalla porta difesa da Donnarumma

55’ MILAN-TORINO 0-0 - Buon lavoro di Baselli sulla destra, è Zapata a spazzare l’area rossonera dopo il cross del centrocampista granata

53’ MILAN-TORINO 0-0 - Palla di Higuain a premiare la corsa sulla destra di Calabria, Djidji ferma l’esterno rossonero con un poderoso intervento in scivolata

50’ MILAN-TORINO 0-0 - Scontro all’altezza del centrocampo tra Suso ed Ansaldi, gioco fermo a San Siro

48’ MILAN-TORINO 0-0 - Palla filtrante di Rincon in area per Baselli, buon intervento difensivo di Rodriguez a sventare la minaccia

46’ MILAN-TORINO 0-0 - L’arbitro Orsato decreta l’inizio della ripresa, è del Milan il primo pallone. Nessun cambio per i due allenatori

45’ + 4’ MILAN-TORINO 0-0 - SI CHIUDE QUI IL PRIMO TEMPO! Milan e Torino negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Primi 45’ vibranti, con i granata che in generale si sono fatti preferire, anche i rossoneri hanno però avuto le loro occasioni da rete

Still goalless after the first half / Squadre a riposo a reti inviolate #MilanTorino 0-0 pic.twitter.com/64l8sHvNTN — AC Milan (@acmilan) 9 dicembre 2018

45’ + 3’ MILAN-TORINO 0-0 - Orsato al monitor! Si valuta un tocco di mano di Nkoulou sulla precedente conclusione di Higuain, per il direttore di gara si può riprendere il gioco

45’ + 1’ MILAN-TORINO 0-0 - Ci prova ancora il Milan con Higuain! L’argentino fa tutto da solo al limite e calcia verso la porta di Sirigu, pallone alto sulla traversa

45’ MILAN-TORINO 0-0 - Contropiede del Milan con Higuain, il Pipita premia la corsa di Suso che, dall’interno dell’area, calcia male di destro

44’ MILAN-TORINO 0-0 - Saranno due i minuti di recupero

42’ MILAN-TORINO 0-0 - Corner battuto dal Torino, Donnarumma non esce benissimo ma Izzo, perfettamente posizionato, di testa non trova lo specchio della porta

41’ MILAN-TORINO 0-0 - Super Donnarumma! Sinistro pericolosissimo di Belotti dal limite, Donnarumma si allunga sulla sua destra e mette in corner

40’ MILAN-TORINO 0-0 - Gran palla di Calhanoglu per Higuain, l’argentino prova a servire Suso ma Djidji ferma tutto in fase di ripiegamento

38’ MILAN-TORINO 0-0 - AMMONITO ZAPATA: giallo forse eccessivo per un fallo su Belotti

37’ MILAN-TORINO 0-0 - Ci prova ancora Suso penetrando dalla destra, Djidji è bravo ad arginarlo in area sventando la minaccia

35’ MILAN-TORINO 0-0 - AMMONITO IZZO: giallo per un fallo su Cutrone

34’ MILAN-TORINO 0-0 - Suso penetra in area dalla destra e crossa forte verso il centro, Sirigu si fa trovare ancora pronto

33’ MILAN-TORINO 0-0 - Miracolo di Sirigu! Contropiede rossonero con Higuain che si invola verso l’area del Torino, la conclusione del Pipita è ribattuta ma sulla sfera si avventa Cutrone che viene fermato da uno straordinario intervento in uscita del portiere granata

31’ MILAN-TORINO 0-0 - Cross in area dalla sinistra di Iago Falque, Donnarumma blocca la sfera in uscita alta

29’ MILAN-TORINO 0-0 - Palla filtrante di Suso verso l’area del Torino, chiusura provvidenziale di Ansaldi

26’ MILAN-TORINO 0-0 - Suso vola via sulla destra e mette un gran pallone in area, Izzo è bravissimo ad anticipare Calhanoglu di testa all’altezza del secondo palo

25’ MILAN-TORINO 0-0 - Conclusione di Ansaldi da distanza siderale, il pallone viene deviato in maniera velenosa da Izzo ma Donnarumma para

23’ MILAN-TORINO 0-0 - Molto bene il Torino in questa prima fase del match, sono i granata a dettare i ritmi di gioco

20’ MILAN-TORINO 0-0 - Palla filtrante di Calhanoglu per Higuain, Izzo fa ottima guardia e sventa la minaccia

17’ MILAN-TORINO 0-0 - Torino vicinissimo al vantaggio! Grande penetrazione di Rincon sulla sinistra, cross basso per Belotti che da pochi metri spara alto sulla porta di Donnarumma

16’ MILAN-TORINO 0-0 - AMMONITO NKOULOU: giallo per netto fallo a centrocampo su Higuain

13’ MILAN-TORINO 0-0 - Gran tocco di Cutrone per Higuain, Nkoulou è bravo a fermare l’argentino in scivolata al limite dell’area granata

11’ MILAN-TORINO 0-0 - Bordata di sinistro di Meité dal limite, palla fuori non di molto alla destra di Donnarumma

10’ MILAN-TORINO 0-0 - Traversone di Calabria dalla destra, pallone troppo alto per tutti che finisce direttamente sul fondo

7’ MILAN-TORINO 0-0 - AMMONITO ABATE: giallo per un fallo su Belotti

5’ MILAN-TORINO 0-0 - Miracolo di Donnarumma! Gran cross dalla sinistra di Ansaldi, Iago Falque colpisce benissimo di testa da distanza ravvicinata, la risposta del portiere del Milan è prodigiosa

2’ MILAN-TORINO 0-0 - Conclusione dalla lunga distanza di Djidji, pallone centrale parato in due tempi da Donnarumma. E’ dei granata il primo squillo del match

1' MILAN-TORINO 0-0 - Fischio di avvio di Orsato, inizia il match di San Siro. E’ il Torino a muovere il primo pallone

MILAN-TORINO - Un minuto di raccoglimento a San Siro per rendere omaggio al compianto Gigi Radice, un grande del calcio italiano che ha legato il suo nome anche e soprattutto a Milan e Torino

20.28 - I giocatori di Milan e Torino in campo, è il momento dell’inno della Serie A

19.53 - MILAN-TORINO: LE FORMAZIONI UFFICIALI - MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Abate, C. Zapata, R. Rodríguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Çalhanoglu; Higuaín, Cutrone.

MILAN-TORINO: LE FORMAZIONI UFFICIALI - TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Meïté, Rincón, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Belotti.

16.05 - Il Torino dovrebbe fare a meno di Zaza: si va verso il ritorno al 3-5-2, con Baselli, Meité e Rincon in mediana. Davanti Iago Falqué a supporto di Zaza. Sugli esterni confermatissimi De Silvestri e Ansaldi, mentre la difesa davanti a Sirigu dovrebbe ancora comporsi di Izzo, Nkoulou e Djidji.

16.00 - La probabile formazione del Milan dovrebbe comporsi di un 4-4-2 senza troppe sorprese: ritorna Higuain in attacco, ad affiancarlo Patrick Cutrone, mentre Suso e Calhanoglu agiscono sugli esterni. Calabria e Rodriguez saranno i terzini, con Abate confermato al centro vicino a Zapata. In mediana confermati Bakayoko e Kessié.

15.15 - Il Torino è imbattuto da nove trasferte di Serie A (3V, 6N), è dal campionato 1976/77 che i granata non registrano una striscia più lunga senza sconfitta esterne (14 in quell’occasione).

15.09 - Questa è solo la terza volta nella sua storia in cui il Milan registra un solo clean sheet nelle prime 14 partite stagionali in Serie A, dopo il 1932/33 e 1946/47.

15.05 - Per il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma la prossima sarà la 100ª partita consecutiva con 90 minuti giocati in Serie A (nel complesso sarà la sua 121ª presenza di fila).

15.02 - Sono sette le reti segnate dall’attaccante del Milan Gonzalo Higuaín in 10 precedenti di Serie A contro il Torino - l’argentino è però rimasto a secco nelle due sfide più recenti.

14.55 - Simone Zaza del Torino ha giocato due partite da titolare in Serie A contro il Milan a San Siro e in entrambe le occasioni è andato in gol.

12.25 - Il Milan è imbattuto da 21 sfide di Serie A contro il Torino (11V, 10N). La prossima inoltre sarà la 150ª vittoria nel massimo campionato per i rossoneri contro squadre piemontesi.

12.17 - Il Milan non perde in casa contro il Torino in Serie A dal 1985: da allora per i rossoneri 15 successi e sette pareggi.

12.11 - Il Milan ha segnato almeno due goal in otto delle ultime nove partite casalinghe in Serie A (23 reti nel parziale).

12.06 - Il Torino ha perso solamente una delle ultime nove partite di campionato: nel parziale per i granata quattro successi e altrettanti pareggi.

12.01 - Il Torino è, con la Juventus, una delle due squadre a non aver ancora perso in trasferta in questo campionato; la formazione granata è anche la formazione con più pareggi esterni (cinque).

Posticipo dal sapore di altissima classifica a 'San Siro' dove il Milan ,che ritrova Higuain dopo i 2 turni di squalifica, chiude la quindicesima giornata di Serie A contro il Torino .

I rossoneri devono assolutamente vincere per sfruttare al meglio la sconfitta dell'Inter in casa della Juventus, ma soprattutto l'ennesimo pareggio della Lazio contro la Sampdoria.

Con i tre punti infatti il Milan si porterebbe a -1 dal terzo posto attualmente occupato dai cugini e allungherebbe a +3 sulla Lazio quinta rinsaldando la posizione in zona Champions League.

Gattuso deve ancora fare fronte all'emergenza difesa e dovrebbe confermare Abate centrale nella difesa a 4, in attacco però come detto torna Higuain che farà coppia con Cutrone.

Mazzarri invece potrebbe tornare all'amato 3-5-2 con l'esclusione di Zaza, Baselli a centrocampo e Iago Falque in appoggio a Belotti davanti.

Milan-Torino verrà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere la partita anche su smartphone, tablet e pc tramite Sky Go.

Infine sarà possibile seguire Milan-Torino in diretta testuale su Goal a partire dalle ore 19.30.