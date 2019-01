DIRETTA: Milan-Napoli LIVE - dove vederla in tv e streaming

I quarti di Coppa Italia si aprono con Milan-Napoli, riedizione della recente sfida di campionato terminata 0-0.

La Coppa Italia è giunta ai quarti di finale che si aprono con un match classico del nostro calcio: Milan e Napoli di scena a San Siro a tre giorni di distanza dalla sfida di campionato, conclusasi senza reti. La vincente volerà in semifinale dove affronterà una tra Inter e Lazio in partite di andata e ritorno.

I rossoneri hanno dovuto faticare agli ottavi: battuta la Sampdoria per 2-0 a Genova ma soltanto dopo i tempi supplementari e grazie ad una doppietta del nuovo entrato Patrick Cutrone e alle parate di Pepe Reina, risultati decisivi per la qualificazione.

Gli azzurri hanno invece sofferto molto meno nel turno precedente: 2-0 inflitto al Sassuolo, stavolta nei novanta minuti regolamentari. Reti messe a segno da Milik nel primo tempo e da Fabian Ruiz nella ripresa. Lo spagnolo è stato espulso nell'ultimo incrocio di Serie A tra le due squadre, al pari del grande ex Carlo Ancelotti.

MILAN-NAPOLI: DIRETTA TV E STREAMING

Milan-Napoli sarà trasmessa in esclusiva dalla Rai che detiene i diritti televisivi della competizione, sul canale Rai 1. Incontro visibile anche in streaming attraverso l'applicazione Rai Play, disponibile per i vari dispositivi portatili.

Goal vi offrirà tutti gli aggiornamenti a partire dalle ultime di formazione fino alla diretta testuale vera e propria, dal prepartita al racconto delle emozioni di una gara che si preannuncia spettacolare.