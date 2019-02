DIRETTA: Milan-Cagliari LIVE - dove vederla in tv e streaming

Il Milan deve tornare alla vittoria nel posticipo della ventitressima giornata di Serie A contro il Cagliari per riprendersi il quarto posto dopo i successi di Lazio e Roma.

I rossoneri sono reduci da due pareggi consecutivi contro il Napoli e la stessa Roma, mentre i sardi vengono da due sconfitte e hanno raccolto solo un punto nelle ultime tre partite di campionato.

Il Cagliari non vince fuori casa da più di due mesi quando era riuscito a battere il Chievo ultimo in classifica per 1-2.

Il Milan invece ha vinto solo una delle ultime quattro partite casalinghe giocate in campionato contro Torino, Fiorentina, SPAL e Napoli.

All'andata il Cagliari ha fermato il Milan sul risultato di 1-1: al goal realizzato in avvio da Joao Pedro aveva risposta Gonzalo Higuain, oggi al Chelsea.

MILAN-CAGLIARI: DIRETTA TV E STREAMING

Milan-Cagliari verrà tramessa in esclusiva da Sky alle 20.30 sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 372 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre gli abbonati potranno vedere la gara in diretta streaming su tablet, pc o smartphone tramite Sky Go.

Goal seguirà tutte le fasi del posticipo Milan-Cagliari in diretta testuale: dalle curiosità pre-partita alla cronaca minuto per minuto.