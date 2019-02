DIRETTA: Lione-Barcellona LIVE - dove vederla in tv e streaming

Il Lione, arrivato secondo nel gruppo del Manchester City, ospita il Barcellona per l'andata degli ottavi di Champions League.

Serata di grande calcio a Lione dove i padroni di casa dell'Olympique ospitano il Barcellona di Messi nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.

I francesi si sono qualificati come secondi del Gruppo F dietro il Manchester City ma davanti allo Shakhtar Donetsk, mentre in Ligue 1 attualmente il Lione occupa il terzo posto alle spalle di PSG e Lilla.

Il Barcellona invece ha dominato il Gruppo B in cui erano inserite Tottenham, Inter e PSV e comanda la Liga con 7 punti di vantaggio sull'Atletico Madrid.

I blaugrana sono reduci dalla vittoria di misura contro il Valladolid, mentre il Lione venerdì scorso ha battuto in casa il Guingamp 2-1.

I favori del pronostico sono tutti per il Barcellona che è pure tra le candidate principali alla vittoria finale, ma il Lione ovviamente farà di tutto per sovvertire le previsioni della vigilia.

LIONE-BARCELLONA: DIRETTA TV E STREAMING

Lione-Barcellona verrà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite, 384 del digitale terrestre). Inoltre sarà possibile vedere la partita in streaming su smartphone, tablet e pc tramite Sky Go.

Goal seguirà Lione-Barcellona in diretta testuale per tutta la giornata: dalle curiosità pre-partita alle probabili formazioni, fino alle ufficiali e alla cronaca minuto per minuto.